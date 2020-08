Rapina al salone di acconciature Raid in minuto, spariti cento euro

Vere o giocattolo che fossero, le pistole che impugnavano i due giovani travisati che ieri pomeriggio hanno fatto irruzione nel salone di acconciature «William Beauty Line» di Bonate Sopra, hanno di fatto irrigidito dallo spavento i presenti. Sono stati attimi lunghissimi quelli vissuti poco prima delle 17 da una decina di persone (tra cui 6 clienti, uno di loro minorenne) che al momento della rapina si trovavano all’interno del negozio di parrucchiere all’angolo tra via Morante e via Manzoni. La rapina si è consumata in grande fretta, all’incirca un minuto.