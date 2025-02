Rick Wakeman: amo il prog rock perché è libertà senza regole

Dagli Strawbs agli Yes

Originario di Perivale, Inghilterra, classe 1949, Wakeman si forma come pianista classico. Passa alle tastiere elettroniche, inizia a suonare da professionista negli anni ’70. Prima si lega alla band degli Strawbs, nel 1970, passa agli Yes l’anno dopo. Con tale band il percorso sarà cruciale nella stilizzazione del progressive britannico. Rick non si è mai fermato, ha intrapreso una fruttuosa carriera solistica parallela all’impegno con la band fondata da Jon Anderson. Album come «T he six wives of Henry VIII», del 1973, «Journey to the centre of the Earth» dell’anno dopo, «The myths and legends of King Arthur and the Knights of the Round Table» del 1975 restano a testimoniare grande intensità progressive e freschezza d’idee. Wakeman nella sua carriera ha inciso un centinaio di dischi tra progressive, musica classica, new age. Lo abbiamo sentito per conoscere le sue intenzioni, capire cosa proporrà in occasione del concerto bergamasco e quali saranno le scelte a fine tour. «Non so davvero cosa accadrà - spiega Wakenman -. Continuerò a suonare, a esibirmi, ma in questo momento non so dire come. Forse coinvolgerò altri musicisti e tastieristi, al momento onestamente non ho certezze a riguardo».