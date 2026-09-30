Colonnine auto domestiche: bonus a privati e condomini

Con l’aumento del parco macchine elettriche e i costi alle stelle dei carburanti, una buona notizia per gli automobilisti arriva dal Bonus colonnine domestiche, il contributo statale a privati e condomìni per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Sono esclusi quindi dal bonus i titolari di ditte individuali e le società.

Le risorse messe a disposizione per l’anno in corso dal ministero delle Imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) sono pari a 15 milioni di euro; stesso importo per ciascuna annualità dal 2027 al 2029, mentre nel 2030 il contributo scenderà a 8 milioni di euro.

Chi può accedere ai contributi

Per l’annualità in corso sono ammissibili al contributo le infrastrutture la cui installazione è completata nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 31 dicembre 2026. Il contributo, erogato in un’unica soluzione, è pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (come, ad esempio, colonnine o wall box). Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8mila euro per l’installazione sulle parti comuni dei condomini.

Come e quando presentare le domande

Le domande possono essere presentate fino alle ore 12 del 31 gennaio 2027 e vanno richieste utilizzando la piattaforma di Invitalia (Agenzia nazionale per lo sviluppo, che gestisce la misura per conto del Ministero) a questo link. Selezionando la voce «Area personale di Invitalia» si accede poi tramite una delle tre seguenti credenziali: Sistema pubblico di identità digitale (Spid), Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). Selezionare infine la voce «Bonus colonnine domestiche» utilizzando l’apposito menu a tendina e compilare il modulo elettronico seguendo la procedura guidata.

È richiesto un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) attivo e ciascun soggetto beneficiario (persone fisiche e condomìni) può presentare una sola domanda.