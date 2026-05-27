Mototrattore si ribalta nei boschi sopra Sorisole: grave un 65enne

Stava raggiungendo un terreno di sua proprietà per portare acqua ai cavalli quando, lungo una strada sterrata in un’area boschiva sopra Sorisole, ha perso il controllo del mezzo agricolo su cui viaggiava che si è ribaltato ai margini del prato. Per l’uomo, un pensionato di 65 anni, è stato necessario il trasporto d’urgenza in ospedale.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 27 maggio, l’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno. Le cause del ribaltamento sono ancora in corso di accertamento.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elisoccorso, decollato da Bergamo. I sanitari hanno trovato il 65enne cosciente, ma in condizioni giudicate gravi: l’uomo è stato quindi portato in elicottero in codice rosso all’ospedale di Bergamo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Zogno, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto.