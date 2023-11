Bergamo-Ponte, il 4 febbraio parte il cantiere del raddoppio ferroviario

Il 4 febbraio , infatti, partiranno i lavori per il raddoppio ferroviario tra Bergamo e Ponte e quindi per tre anni i viaggiatori (soprattutto studenti) non potranno più usare il collegamento sui binari tra il capoluogo e la città dell’Isola. Bisogna essere pronti con un servizio sostitutivo, ma gli elementi da considerare non sono pochi.

Quanti bus servono, con quali costi e quanti posti sono dettagli in via di definizione. Da decidere anche dove si attesteranno i bus. In Comune ieri a Ponte una nuova videocall per parlarne: si lavora su via Adamello, vicino alla stazione ferroviaria. Più complessa la questione di piazzale Marconi a Bergamo, dove a breve partiranno anche i lavori per la riqualificazione della stazione, riducendo lo spazio a disposizione per le manovre e creando problemi di sicurezza da valutare.