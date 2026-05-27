Caprino, uccelli protetti detenuti illegalmente: denunciato un 80enne
L’OPERAZIONE. Novantanove carcasse di animali in un congelatore e dieci uccelli vivi detenuti senza autorizzazione.Lettura meno di un minuto.
Caprino
È quanto hanno trovato i carabinieri forestali durante un controllo nell’abitazione di un 80enne italiano residente a Caprino Bergamasco, denunciato alla Procura di Bergamo per violazioni in materia di tutela della fauna selvatica e di specie protette.
Il controllo dei carabinieri Cites
L’attività è stata condotta dal Nucleo Carabinieri Cites di Bergamo, con il supporto del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale. Nel congelatore dell’abitazione sono state rinvenute 99 carcasse di animali, appartenenti sia a specie cacciabili, sia a specie particolarmente protette e non cacciabili, soprattutto passeriformi.
Tra gli esemplari sequestrati figurano cinciallegre, martin pescatori, fringuelli, lucherini, verdoni, crocieri, merli, rigogoli, beccacce e tordi, oltre alle carcasse di un ghiro e di una faina.
Uccelli vivi sul terrazzo
Sul terrazzo dell’abitazione i militari hanno trovato anche dieci uccelli vivi, appartenenti a specie protette e non cacciabili, tra cui lucherini, fringuelli, zigoli gialli e pettirossi. Tra gli animali sequestrati c’erano anche due esemplari di Leiothrix lutea, il cosiddetto «usignolo del Giappone», specie tutelata dalla normativa internazionale Cites, privi della documentazione necessaria a provarne la lecita provenienza.
Animali affidati al Cras di Valpredina
Gli uccelli vivi sono stati affidati in custodia giudiziale al Cras Wwf Valpredina di Cenate Sopra, dove sono stati giudicati in buone condizioni generali di salute. I due usignoli del Giappone sono invece stati sequestrati ai fini della confisca e affidati temporaneamente a un allevatore autorizzato. Sono in corso ulteriori accertamenti, anche sugli anelli identificativi presenti su alcuni esemplari. Non sono emersi elementi riconducibili a maltrattamento animale.
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