Caprino, uccelli protetti detenuti illegalmente: denunciato un 80enne

È quanto hanno trovato i carabinieri forestali durante un controllo nell’abitazione di un 80enne italiano residente a Caprino Bergamasco, denunciato alla Procura di Bergamo per violazioni in materia di tutela della fauna selvatica e di specie protette.

Il controllo dei carabinieri Cites

L’attività è stata condotta dal Nucleo Carabinieri Cites di Bergamo, con il supporto del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale. Nel congelatore dell’abitazione sono state rinvenute 99 carcasse di animali, appartenenti sia a specie cacciabili, sia a specie particolarmente protette e non cacciabili, soprattutto passeriformi.

Tra gli esemplari sequestrati figurano cinciallegre, martin pescatori, fringuelli, lucherini, verdoni, crocieri, merli, rigogoli, beccacce e tordi, oltre alle carcasse di un ghiro e di una faina.

Uccelli vivi sul terrazzo

Sul terrazzo dell’abitazione i militari hanno trovato anche dieci uccelli vivi, appartenenti a specie protette e non cacciabili, tra cui lucherini, fringuelli, zigoli gialli e pettirossi. Tra gli animali sequestrati c’erano anche due esemplari di Leiothrix lutea, il cosiddetto «usignolo del Giappone», specie tutelata dalla normativa internazionale Cites, privi della documentazione necessaria a provarne la lecita provenienza.

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