Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Mercoledì 27 Maggio 2026

Caprino, uccelli protetti detenuti illegalmente: denunciato un 80enne

L’OPERAZIONE. Novantanove carcasse di animali in un congelatore e dieci uccelli vivi detenuti senza autorizzazione.

Lettura meno di un minuto.
Caprino, uccelli protetti detenuti illegalmente: denunciato un 80enne

Caprino

È quanto hanno trovato i carabinieri forestali durante un controllo nell’abitazione di un 80enne italiano residente a Caprino Bergamasco, denunciato alla Procura di Bergamo per violazioni in materia di tutela della fauna selvatica e di specie protette.

Il controllo dei carabinieri Cites

L’attività è stata condotta dal Nucleo Carabinieri Cites di Bergamo, con il supporto del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale. Nel congelatore dell’abitazione sono state rinvenute 99 carcasse di animali, appartenenti sia a specie cacciabili, sia a specie particolarmente protette e non cacciabili, soprattutto passeriformi.

Tra gli esemplari sequestrati figurano cinciallegre, martin pescatori, fringuelli, lucherini, verdoni, crocieri, merli, rigogoli, beccacce e tordi, oltre alle carcasse di un ghiro e di una faina.

Uccelli vivi sul terrazzo

Sul terrazzo dell’abitazione i militari hanno trovato anche dieci uccelli vivi, appartenenti a specie protette e non cacciabili, tra cui lucherini, fringuelli, zigoli gialli e pettirossi. Tra gli animali sequestrati c’erano anche due esemplari di Leiothrix lutea, il cosiddetto «usignolo del Giappone», specie tutelata dalla normativa internazionale Cites, privi della documentazione necessaria a provarne la lecita provenienza.

Animali affidati al Cras di Valpredina

Gli uccelli vivi sono stati affidati in custodia giudiziale al Cras Wwf Valpredina di Cenate Sopra, dove sono stati giudicati in buone condizioni generali di salute. I due usignoli del Giappone sono invece stati sequestrati ai fini della confisca e affidati temporaneamente a un allevatore autorizzato. Sono in corso ulteriori accertamenti, anche sugli anelli identificativi presenti su alcuni esemplari. Non sono emersi elementi riconducibili a maltrattamento animale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cisano Bergamasco
Bergamo
Caprino Bergamasco
Cenate Sopra
Animali
Storie, Curiosità
Cras Wwf Valpredina
Polizia di Stato