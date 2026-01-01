In 5mila a Ponte San Pietro per festeggiare il 2026 - Foto e video

Piazza Libertà gremita la sera del 1° gennaio per il tradizionale appuntamento di Capodanno a Ponte San Pietro. Migliaia le persone che hanno assistito allo spettacolo pirotecnico-musicale andato in scena davanti al Famedio illuminato, trasformato per l’occasione in un suggestivo palcoscenico di luci e colori.

Musica e spettacolo pirotecnico

(Foto di Bedolis)

Giochi pirotecnici, sincronizzati con la musica, ballerine che entravo e uscivano da una coreografia mozzafiato, hanno coinvolto il pubblico in un crescendo di stupore e incantesimi culminati con un finale potente che si è acceso sulle note di «Nessun Dorma» e la proiezione della data 2026.