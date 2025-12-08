Mercatini, luci, musica e giochi. Così Ambivere aspetta Natale

Non solo i mercatini

Le vie principali ospiteranno, oltre ai mercatini artigianali, numerosi spettacoli itineranti tra cui la Marching Stomp Band, la Fanfara Alpina di Prezzate, il gruppo Baghèt e i trampolieri luminosi. Grande attesa anche per il Villaggio di Babbo Natale e il Villaggio delle Favole, con truccabimbi, ufficio postale, laboratori e animazione continua per i più piccoli. Dalle 9,30 alle 18 circolerà, inoltre, il trenino natalizio, amatissimo da famiglie e bambini. Al Centro socioculturale spazio alle arti circensi con «Circobus», prove di giocoleria, equilibrismo e spettacoli aerei. Alle 16,30 il pubblico potrà assistere a «In volo con Santa Lucia», show acrobatico tra corde e tessuti. Mentre la sala civica del Centro di via Battisti, alle 11, sarà teatro dello spettacolo «Jack Frost e le cinque leggende» a cura della Scuola Danza Marianna.