Cronaca / Isola e Valle San Martino
Lunedì 08 Dicembre 2025

Mercatini, luci, musica e giochi. Così Ambivere aspetta Natale

LE INIZIATIVE. Oggi, 8 dicembre, giornata di festa nelle vie del centro: intrattenimenti per grandi e piccini e punto ristoro.

Lorenzo Togni
Lorenzo Togni
Il trenino di Natale che attraverserà le vie del centro
Il trenino di Natale che attraverserà le vie del centro

Ambivere si prepara a vivere una giornata di festa con i tradizionali Mercatini di Natale, in programma oggi 8 dicembre dalle 9 alle 19,30. Un appuntamento che coinvolgerà l’intero paese, trasformato per un giorno in un grande villaggio natalizio ricco di luci, musica, spettacoli e attività per tutte le età.

Non solo i mercatini

Le vie principali ospiteranno, oltre ai mercatini artigianali, numerosi spettacoli itineranti tra cui la Marching Stomp Band, la Fanfara Alpina di Prezzate, il gruppo Baghèt e i trampolieri luminosi. Grande attesa anche per il Villaggio di Babbo Natale e il Villaggio delle Favole, con truccabimbi, ufficio postale, laboratori e animazione continua per i più piccoli. Dalle 9,30 alle 18 circolerà, inoltre, il trenino natalizio, amatissimo da famiglie e bambini. Al Centro socioculturale spazio alle arti circensi con «Circobus», prove di giocoleria, equilibrismo e spettacoli aerei. Alle 16,30 il pubblico potrà assistere a «In volo con Santa Lucia», show acrobatico tra corde e tessuti. Mentre la sala civica del Centro di via Battisti, alle 11, sarà teatro dello spettacolo «Jack Frost e le cinque leggende» a cura della Scuola Danza Marianna.

Anche l’area ristoro

Per tutta la giornata non mancherà la musica con VDJ Point Break nella piazza di via De Gasperi, nella quale ci sarà, alle 17,30, il grande tributo Abba Fever, uno degli spettacoli più attesi dell’edizione. In via Battisti e nelle aree limitrofe spazio allo sport con i Rugby Black Eagles e il Ludobus in zona Gasparini. Accanto agli intrattenimenti, presente un’ampia area ristoro coperta e riscaldata che garantirà pranzo, cena e aperitivi al caldo. Gran finale alle 18,30 con l’estrazione dei premi della lotteria: in palio un iPhone Air, due biglietti pitch view per Atalanta-Torino e sculture in legno.

Ambivere
Bergamo
Turismo
Vacanze
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
musica
Tempo libero
Lorenzo Togni
Babbo Natale
Santa Lucia
Marching Stomp Band
Rugby Black Eagles
Atalanta
Natale 2025