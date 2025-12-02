Si demolisce il ponte della ferrovia di via dei Caniana a Bergamo- Foto/Video

Le limitazioni al traffico

Per consentire la demolizione, nel quartiere di San Tomaso, vi saranno alcune limitazioni al traffico veicolare.

Via dei Caniana sarà chiusa sia nelle notti di martedì 2 dicembre dalle 21 a mercoledì 3 dicembre alle 6, giovedì 4 dicembre dalle 21 a venerdì 5 dicembre alle 6, venerdì 5 dicembre dalle 21 a sabato 6 dicembre alle 6 e martedì 9 dicembre dalle 21 a mercoledì 10 dicembre alle 6.