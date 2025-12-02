Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Martedì 02 Dicembre 2025

Si demolisce il ponte della ferrovia di via dei Caniana a Bergamo- Foto/Video

LAVORI NOTTURNI. Iniziata la demolizione del ponte nell’ambito del cantiere del raddoppio ferroviario.

Bergamo

È iniziata nella serata di martedì 2 dicembre la demolizione del ponte ferroviario che attraversa via dei Caniana a Bergamo a pochi passi dalla sede dell’Università.

Si tratta di un intervento propedeutico al raddoppio della tratta ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro. I lavori, in quanto eseguiti in orario notturno dalla ditta incaricata, si svolgeranno con deroga ai limiti di rumore, regolarmente autorizzata dagli enti competenti.

La demolizione del ponte ferroviario di via dei Caniana

Yuri Colleoni

Le limitazioni al traffico

Per consentire la demolizione, nel quartiere di San Tomaso, vi saranno alcune limitazioni al traffico veicolare.
Via dei Caniana sarà chiusa sia nelle notti di martedì 2 dicembre dalle 21 a mercoledì 3 dicembre alle 6, giovedì 4 dicembre dalle 21 a venerdì 5 dicembre alle 6, venerdì 5 dicembre dalle 21 a sabato 6 dicembre alle 6 e martedì 9 dicembre dalle 21 a mercoledì 10 dicembre alle 6.

Durante gli stessi orari sarà inoltre vietata la sosta lungo la via, dall’incrocio con Via San Tomaso de Calvi fino al ponte ferroviario, con rimozione forzata dei veicoli in caso di mancato rispetto dell’ordinanza.

