Femminicidio Yana, in appello riconosciuta la premeditazione: ergastolo per l’ex fidanzato

La Corte d’appello di Brescia, presieduta dal giudice Eliana Genovese, ha condannato all’ergastolo il 36enne Dumitru Stratan, ritenuto colpevole di omicidio premeditato di Yana Malaiko, la 23enne uccisa nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 2023 nell’appartamento di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. La ragazza aveva vissuto 5 anni a Romano di Lombardia, a casa della nonna paterna Larysa e del marito romanese Giovanni Vitali.