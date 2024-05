La «24 ore ciseranese», in 600 di corsa per la solidarietà

E 40: la «24 ore ciseranese», staffetta a squadre non competitiva a scopo benefico della durata di un giorno organizzata dall’Atletica Ciserano, ha tagliato quest’anno il traguardo della sua quarantesima edizione: «Qualcuno – spiega il presidente dell’associazione sportiva Gianfranco Corna – non so perché, ha messo in giro la voce che questa sarebbe stata l’ultima edizione. Tranquilli: toneremo anche il prossimo anno». La stanchezza di tutto lo staff organizzativo comunque è stata tanta. Sono state infatti 24 ore intense vista anche la grande partecipazione. Il numero delle squadre è arrivato a 53 per 12 componenti a squadra provenienti non solo dalla Bergamasca ma anche dal Lecchese e dal Milanese. Più di 600 persone nel fine settimana si sono riversate a Ciserano per dare vita all’evento. La staffetta è partita alle 16 di sabato per poi concludersi alle 16 di domenica. Ogni partecipante doveva correre due ore (in maniera consecutiva o divise un’ora il sabato e un’ora la domenica) lungo un circuito di un chilometro con partenza dalla scuola elementare (dove è stato allestito un camping per le squadre partecipanti) e un itinerario fra le vie del centro storico. Molti i ciseranesi che sono scesi in strada a incoraggiare i corridori.