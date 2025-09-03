Monili sacri rubati a Levate, la Polizia li trova per strada a Milano: riconsegnati

Il pomeriggio di domenica 24 agosto scorso, poliziotti del Commissariato Greco Turro sono intervenuti in via Ettore Majorana angolo Via Graziano Imperatore, in quanto un passante aveva segnalato la presenza di alcuni sacchi abbandonati per strada.

I beni sottratti erano sei candelabri placcati in argento, due lampade votive placcate in argento, un Crocifisso anche questo placcato in argento e un turibolo in acciaio

I poliziotti, intervenuti sul posto, hanno aperto i sacchi al cui interno c’erano diversi monili sacri. A seguito di accertamenti, gli agenti hanno scoperto che alcuni dei monili rinvenuti erano stati rubati nella notte tra il 22 ed il 23 agosto dal Santuario della Madonna del Bailino, a Levate, in provincia di Bergamo motivo per il quale hanno contattato la Comunità San Pietro e Paolo Apostoli.