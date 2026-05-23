Verdellino e Boltiere, chiusi un bar e due macellerie: sanzioni per oltre 22mila euro
L’INTERVENTO. I carabinieri di Zingonia hanno controllato tre attività commerciali tra Boltiere e Verdellino, riscontrando diverse irregolarità.Lettura 1 min.
Verdellino
Tre attività commerciali sospese e sanzioni per oltre 22.100 euro. È il bilancio dei controlli straordinari effettuati nel pomeriggio del 21 maggio dai carabinieri di Zingonia, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bergamo, del Nas di Brescia e della Polizia intercomunale di Zingonia.
Verifiche in un bar e in due macellerie
Il servizio ha interessato un bar a Boltiere e due macellerie a Verdellino, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro, sicurezza e igiene. Nel corso delle ispezioni sono emerse diverse violazioni, sia amministrative sia penali.
In particolare, i militari hanno accertato la mancata redazione o l’omesso aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e l’assenza del piano di emergenza ed evacuazione. In tutti e tre gli esercizi è stata inoltre rilevata l’installazione di impianti di videosorveglianza senza le autorizzazioni previste dalla normativa a tutela dei lavoratori.
Lavoratore irregolare e carenze igieniche
In una delle macellerie è stato trovato un lavoratore irregolare, privo di regolare contratto di assunzione, con conseguente applicazione della maxi-sanzione. In un secondo esercizio alimentare sono state riscontrate criticità nelle procedure Haccp, carenze nella formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti e l’omessa esposizione delle informazioni obbligatorie sugli allergeni.
Nel bar di Boltiere, invece, sono state rilevate carenze igienico-sanitarie. Durante i controlli, nel bagno del locale, è stata anche trovata e sequestrata una modica quantità di cocaina, pari a circa 1,2 grammi. Al termine del servizio, i titolari sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria. In tutti e tre gli esercizi commerciali è stata sospesa l’attività. Complessivamente sono state identificate 16 persone, di cui 15 cittadini stranieri.
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