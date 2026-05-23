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Sport / Bergamo Città Sabato 23 Maggio 2026

Atalanta, appuntamento a luglio. Ederson sempre più vicino al Manchester United

CALCIO. Con il pareggio di venerdì 22 maggio a Firenze contro i viola, i nerazzurri hanno chiuso la stagione. Appuntamento a luglio per il raduno a Zingonia, nel frattempo il brasiliano è a un passo dalla Premier per 50 milioni.

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Atalanta, appuntamento a luglio. Ederson sempre più vicino al Manchester United
José Ederson, qui in azione nella sfida di Champions contro il Bayern, è vicino al Manchester United. Il brasiliano è arrivato a Bergamo nell’estate del 2022
(Foto di Afb)

Squadra in libertà, il sipario è calato. L’Atalanta ha chiuso la stagione venerdì 22 maggio pareggiando a Firenze contro la Fiorentina ed è già virtualmente proiettata sulla prossima stagione, con l’eccezione del degente Lorenzo Bernasconi che continuerà a lavorare a Zingonia per una settimana.

Si riparte a luglio, il 20 agosto in Conference

L’Atalanta 2026/27 si ritroverà ai primi di luglio, per l’inizio della preparazione, che comincerà a Zingonia. Nel frattempo venerdì 5 giugno verrà presentato il calendario del campionato che prenderà il via nel fine settimana del 23 agosto.

Prima, giovedì 20 agosto, i nerazzurri apriranno la stagione con l’andata dei playoff di Conference League.

Ederson a un passo dal Manchester

Sul fronte mercato, in attesa di sciogliere il toto-allenatore, Ederson sembra sempre più vicino al Manchester United. Manca il sigillo ufficiale, ma secondo le indiscrezioni ci sarebbe già un accordo di massima tra i club per il passaggio del brasiliano in Premier. All’Atalanta andranno circa 50 milioni, una cifra considerevole considerato che Ederson è in scadenza di contratto nel 2027.

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