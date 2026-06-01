Atalanta, Palestra corre veloce: «Mi sento pronto per una grande squadra»

«All’Atalanta crescita importante»

Dal ritiro della Nazionale, dove è atteso dalla doppia amichevole con il Lussemburgo (mercoledì 3 giugno) e la Grecia (domenica 7), Palestra si dice pronto a prendere il volo. «L’ultimo anno mi ha dato fiducia ed esperienza, devo tutto al Cagliari e alla Nazionale. L’anno prossimo voglio migliorarmi e raggiungere obiettivi altissimi», ha spiegato l’esterno che torna sulla sua prima esperienza a Bergamo. «Nell’Atalanta avevo davanti Zappacosta, fortissimo, ma ho avuto una crescita importante. L’anno con l’Under 23 è stato fondamentale».