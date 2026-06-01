Atalanta, Palestra corre veloce: «Mi sento pronto per una grande squadra»
CALCIO. Da Coverciano, dove è in ritiro con la Nazionale per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia, l’esterno nerazzurro al rientro dopo il prestito a Cagliari parla del suo futuro. Piace alle big, tra cui Inter e Manchester City.Lettura meno di un minuto.
«Sono pronto per una grande squadra? Mi sono sempre sentito pronto». Da Coverciano Marco Palestra si mette virtualmente in vetrina per l’estate calda del mercato. Dopo un anno in prestito al Cagliari e l’esplosione in rossoblù, il laterale dell’Atalanta si annuncia come un pezzo pregiato del mercato nerazzurro, già atteso dalla «rivoluzione» con Giuntoli e Sarri.
«All’Atalanta crescita importante»
Dal ritiro della Nazionale, dove è atteso dalla doppia amichevole con il Lussemburgo (mercoledì 3 giugno) e la Grecia (domenica 7), Palestra si dice pronto a prendere il volo. «L’ultimo anno mi ha dato fiducia ed esperienza, devo tutto al Cagliari e alla Nazionale. L’anno prossimo voglio migliorarmi e raggiungere obiettivi altissimi», ha spiegato l’esterno che torna sulla sua prima esperienza a Bergamo. «Nell’Atalanta avevo davanti Zappacosta, fortissimo, ma ho avuto una crescita importante. L’anno con l’Under 23 è stato fondamentale».
L’interesse delle big
L’Inter, il Liverpool, il Manchester City hanno manifestato interesse per il talento di Zingonia, l’Atalanta sembra orientata a valutare offerte solo superiori ai 40 milioni ma sul futuro del laterale azzurro peserà anche il confronto con il nuovo corso di Sarri. In ogni caso l’estate di Palestra si annuncia particolarmente calda.
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