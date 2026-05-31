Baby Inacio con la Nazionale dei grandi: «Sogno di vincere il Mondiale con l’Italia»

«Emozione e orgoglio per questa convocazione, sogno di vincere il Mondiale». Lo manda papà e Bergamo, dove è nato ad aprile 2008, lo spingerà forte. Samuele Inacio, figlio dell’ex attaccante dell’Atalanta Joao Batista Inacio detto Pià, scalpita in vista della doppia amichevole dell’Italia del ct ad anterim Silvio Baldini contro il Lussemburgo, mercoledì 3 giugno, e la Grecia, domenica 7.

La prima chiamata con i grandi

Per il 18enne attaccante del Borussia Dortmund, scuola Atalanta, è la prima chiamata con gli azzurri dei grandi che per l’occasione sarà una Nazionale super baby. «Tutti i ragazzi sognano di giocare con questa maglia. Per me è un privilegio – ha spiegato al canale ufficiale della Figc –. Quando sono uscite le convocazioni è stato un momento incredibile. Essere qui insieme a tanti giovani è bello per l’Italia. Eppoi c’è Donnarumma, un idolo per tutti noi».

Da Zingonia al Borussia