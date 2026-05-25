Italia con l’Atalanta nel motore: in azzurro Ahanor, Palestra, Inacio più Vavassori

Honest Ahanor, Marco Palestra, Samuele Inacio e Dominic Vavassori . Due pezzi d’Atalanta, un frammento di storia nerazzurra e un jolly figurano tra i 24 convocati del ct (ad interim) della Nazionale Silvio Baldini per le amichevoli degli azzurri contro il Lussemburgo, mercoledì 3 giugno, e contro la Grecia, domenica 7.

Quattro storie atalantine in azzurro

Ahanor e Palestra sono atalantini di cartellino, anche se Palestra ha giocato l’ultima stagione a Cagliari, dove è esploso. Inacio è figlio dell’ex attaccante nerazzurro Pià e si è rivelato nel Borussia Dortmund. Vavassori invece, gioiellino dell’Under 23, è tra i 4 giocatori aggregati al gruppo per gli allenamenti. Il fantasista italo-brasiliano ha debuttato in Serie A venerdì scorso a Firenze nell’ultima di campionato.