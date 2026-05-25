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Sport / Bergamo Città Lunedì 25 Maggio 2026

Italia con l’Atalanta nel motore: in azzurro Ahanor, Palestra, Inacio più Vavassori

CALCIO. Lunedì 25 maggio il ct Silvio Baldini ha convocato 24 giocatori per le amichevoli con Lussemburgo e Grecia. Nella giovane Nazionale sperimentale i due nerazzurri di cartellino e il figlio di Pià. Aggregato il gioiello dell’U23.

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Italia con l’Atalanta nel motore: in azzurro Ahanor, Palestra, Inacio più Vavassori
Honest Ahanor, qui in azione contro il Genoa, è alla prima convocazione con la nazionale maggiore dopo la chiamata nell’Under 21 al compimento dei 18 anni
(Foto di Afb)

Honest Ahanor, Marco Palestra, Samuele Inacio e Dominic Vavassori. Due pezzi d’Atalanta, un frammento di storia nerazzurra e un jolly figurano tra i 24 convocati del ct (ad interim) della Nazionale Silvio Baldini per le amichevoli degli azzurri contro il Lussemburgo, mercoledì 3 giugno, e contro la Grecia, domenica 7.

Quattro storie atalantine in azzurro

Ahanor e Palestra sono atalantini di cartellino, anche se Palestra ha giocato l’ultima stagione a Cagliari, dove è esploso. Inacio è figlio dell’ex attaccante nerazzurro Pià e si è rivelato nel Borussia Dortmund. Vavassori invece, gioiellino dell’Under 23, è tra i 4 giocatori aggregati al gruppo per gli allenamenti. Il fantasista italo-brasiliano ha debuttato in Serie A venerdì scorso a Firenze nell’ultima di campionato.

Italia sperimentale

Come preannunciato, quella guidata dal tecnico dell’Under 21 sarà una Nazionale sperimentale, con tanti giovani in rampa di lancia a cui farà da chioccia il capitano Gianluigi Donnarumma. Accanto a giocatori già nel giro della Nazionale, come Pio Esposito, Pisilli e Comuzzo, Baldini ha chiamato tra gli altri Bartesaghi, Ndour, Venturino, Camarda ed Ekhator. Gli azzurri si ritroveranno a Coverciano giovedì 28 maggio.

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