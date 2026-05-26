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Sport / Bergamo Città Martedì 26 Maggio 2026

La «spalla» di Sinner alla Cittadella dello sport: Ingarao n.1 all’Open nazionale

TENNIS. Il 26enne siciliano, già sparring partner di Jannik a Roma, a sorpresa è la prima testa di serie del torneo in corso nella kermesse benefica dell’Accademia dello sport per la solidarietà. Domenica 31 maggio la finale

Lettura meno di un minuto.
La «spalla» di Sinner alla Cittadella dello sport: Ingarao n.1 all’Open nazionale
Alessandro Ingarao stringe la mano a Jannik Sinner dopo un allenamento a Roma. Il 26enne siciliano è la testa di serie n.1 dell’Open alla Cittadella dello sport

Una «spalla» di Jannik Sinner alla Cittadella dello sport. È Alessandro Ingarao, 26enne siciliano, pluricampione italiano di seconda categoria, già sparring del n. 1 del mondo agli Internazionali d’Italia.

Un regalo per l’Accademia dello sport

Ingarao è la testa di serie n. 1 del tabellone dell’Open nazionale maschile in corso alla Cittadella nell’ambito della grande kermesse benefica organizzata dall’Accademia dello sport per la solidarietà diretta da Giovanni Licini che quest’anno festeggia mezzo secolo di attività.

Montepremi di 15mila euro

Il siciliano è la sorpresa last minute nell’entry list del torneo (montepremi di 15mila euro) e campeggia la parte alta del tabellone dove si trova tra gli altri il bergamasco Leonardo Malgaroli (n. 4).

Domenica 31 la finale

Le prime otto teste di serie sono già agli ottavi, nei giorni scorsi ha brillato Davide Pontoglio del Tc Treviglio. Fuori i bergamaschi Tommaso Falardi e Filippo Mora. La finale è in programma domenica 31 maggio.

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