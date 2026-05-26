La «spalla» di Sinner alla Cittadella dello sport: Ingarao n.1 all’Open nazionale

Un regalo per l’Accademia dello sport

Montepremi di 15mila euro

Il siciliano è la sorpresa last minute nell’entry list del torneo (montepremi di 15mila euro) e campeggia la parte alta del tabellone dove si trova tra gli altri il bergamasco Leonardo Malgaroli (n. 4).

Domenica 31 la finale

Le prime otto teste di serie sono già agli ottavi, nei giorni scorsi ha brillato Davide Pontoglio del Tc Treviglio. Fuori i bergamaschi Tommaso Falardi e Filippo Mora. La finale è in programma domenica 31 maggio.