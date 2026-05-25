La Tav cala l’asso PalaFacchetti: il fattore campo per allungare su Montecatini
BASKET. Martedì 26 maggio a Treviglio alle 20,45 gara3 della semifinale playoff di B, in parità (1-1) dopo le prime due partite in Toscana. Villa deve fare a meno di Marcius ma suona la carica: «In casa sarà fondamentale l’energia».Lettura meno di un minuto.
Fattore campo, pensaci tu. Dopo il ko in gara2 a Montecatini che ha riportato la serie in parità (1-1), martedì 26 maggio la Tav punta sul PalaFacchetti (alle 20,45) per mettersi in tasca la terza sfida della semifinale playoff di Serie B e regalarsi un match-point da rigiocare in casa, giovedì 28.
Marcius fuori, c’è Galassi
Dopo il colpaccio nel primo atto, a Treviglio la squadra bergamasca arriva dopo la netta sconfitta in Toscana maturata anche per l’assenza del centro Sandi Marcius. Il pivot croato è alle prese con un infortunio muscolare che dovrebbe costringerlo ai box anche nella prima tappa casalinga e che rischia di pesare nella lotta sotto canestro contro la fisicità dei toscani. .
«Fondamentale la nostra energia»
Il coach Davide Villa potrebbe dover fare a meno anche dell’ala Celis Taflaj, ma ha ritrovato dopo 3 mesi Matteo Galassi. Il tecnico però guarda oltre le assenze. «Dispiace non avere il roster al completo, ma giochiamo in casa. Dobbiamo impattare dal punto di vista dell’energia la partita».
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