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Sport / Pianura Sabato 30 Maggio 2026

La Tav si gioca tutto in una notte: a Montecatini la «bella», in palio la finale

BASKET B NAZIONALE. I trevigliesi, dopo aver sprecato il primo match ball in gara4 al PalaFacchetti, tornano in campo domenica 31 maggio in Toscana per la decisiva gara5: chi perde va a casa.

Lettura meno di un minuto.
La Tav si gioca tutto in una notte: a Montecatini la «bella», in palio la finale
L’esterno Davide Reati, capitano della Tav, al tiro durante gara4 contro Montecatini
(Foto di Cesni)

Treviglio

La Tav Treviglio Brianza si gioca la «bella» della serie di semifinale dei playoff di Serie B Nazionale di basket sul parquet della T Tecnica Gema Montecatini: palla a due alle 20.30 di domenica 31 maggio al PalaTerme di Montecatini. Una partita che arriva dopo che i trevigliesi di coach Davide Villa hanno sprecato il primo match ball sul parquet di casa del PalaFacchetti perdendo 74-65 gara4, alla quale si presentavano in vantaggio 2-1 (successi biancoverdi in gara1 e gara3). Una partita contrassegnata da una pessima partenza cui non è stato più possibile rimediare. Priva com’è del suo centro titolare Sandi Marcius, la Tav ha pagato dazio a pessime percentuali al tiro.

Reati: «Convinti di potercela fare»

«Giochiamo per la seconda volta una gara5 in questi playoff - commenta il capitano Davide Reati, riferendosi a quella precedente contro Latina -, una gara secca e quindi quello che è successo nelle gare precedenti conta il giusto. Loro sono avvantaggiati dal fattore campo, noi dobbiamo cercare di replicare quanto fatto a Latina a livello di atteggiamento, giocare con serenità, con meno pressione. Forse in gara4 ci siamo caricati di un po’ di responsabilità che ci hanno fatto partire contratti. Affrontiamo questa gara5 con la convinzione di giocarcela e potercela fare, poi vedremo alla fine».

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