Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città Sabato 30 Maggio 2026

L’AlbinoLeffe vince il campionato «2»: nel 2026/27 giocherà in Primavera 1

CALCIO. I seriani battono 3-2 in finale il Modena e si guadagnano la promozione nella massima competizione giovanile italiana.

Lettura meno di un minuto.
L’AlbinoLeffe vince il campionato «2»: nel 2026/27 giocherà in Primavera 1
Tutta la gioia dei giovani dell’AlbinoLeffe dopo la vittoria della finale contro il Modena
(Foto di Uc AlbinoLeffe)

Zanica

Il «piccolo grande» AlbinoLeffe Under 19 schianta all’ultimo respiro il Modena al «Vicini» di Savignano sul Panaro nella finale playoff di Primavera 2. I giovani seriani vincono così la finale e il campionato: nella stagione 2026/27 i ragazzi terribili di Massimiliano Maffioletti sfideranno il gotha del calcio giovanile nazionale in Primavera 1. Dopo un campionato chiuso al 4° posto, la «maratona» dei rigori contro il Pescara e la «manita» al quotato Lecco, i bergamaschi stoppano nell’ultimo atto degli spareggi anche il Modena. Nella prossima annata quella bluceleste sarà l’unica società di Lega Pro a disputare la massima competizione giovanile italiana.

Una sfida, quella contro il Modena, che ha visto l’AlbinoLeffe in vantaggio prima 1-0 (al 13’ Alfredo Nespoli fa correre in area Nicolò Gamba che non lascia scampo al portiere Maran) e poi 2-1 (al 22’ Leonardo Stingaciu è abile a castigare il portiere da distanza ravvicinata su un traversone dalla destra di Gamba), ma sempre rimontati. Il definitivo 3-2 arriva al 90’: Andrea Colombi fa esplodere la festa «inzuccando» sul secondo palo su invito di Daniele Tironi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Calcio
Massimiliano Maffioletti
Leonardo Stingaciu
Andrea Colombi
Alfredo Nespoli
Nicolò Gamba
AlbinoLeffe