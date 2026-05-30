L’AlbinoLeffe vince il campionato «2»: nel 2026/27 giocherà in Primavera 1

Il «piccolo grande» AlbinoLeffe Under 19 schianta all’ultimo respiro il Modena al «Vicini» di Savignano sul Panaro nella finale playoff di Primavera 2. I giovani seriani vincono così la finale e il campionato: nella stagione 2026/27 i ragazzi terribili di Massimiliano Maffioletti sfideranno il gotha del calcio giovanile nazionale in Primavera 1. Dopo un campionato chiuso al 4° posto, la «maratona» dei rigori contro il Pescara e la «manita» al quotato Lecco, i bergamaschi stoppano nell’ultimo atto degli spareggi anche il Modena. Nella prossima annata quella bluceleste sarà l’unica società di Lega Pro a disputare la massima competizione giovanile italiana.