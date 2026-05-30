L’AlbinoLeffe vince il campionato «2»: nel 2026/27 giocherà in Primavera 1
CALCIO. I seriani battono 3-2 in finale il Modena e si guadagnano la promozione nella massima competizione giovanile italiana.Lettura meno di un minuto.
Zanica
Il «piccolo grande» AlbinoLeffe Under 19 schianta all’ultimo respiro il Modena al «Vicini» di Savignano sul Panaro nella finale playoff di Primavera 2. I giovani seriani vincono così la finale e il campionato: nella stagione 2026/27 i ragazzi terribili di Massimiliano Maffioletti sfideranno il gotha del calcio giovanile nazionale in Primavera 1. Dopo un campionato chiuso al 4° posto, la «maratona» dei rigori contro il Pescara e la «manita» al quotato Lecco, i bergamaschi stoppano nell’ultimo atto degli spareggi anche il Modena. Nella prossima annata quella bluceleste sarà l’unica società di Lega Pro a disputare la massima competizione giovanile italiana.
Una sfida, quella contro il Modena, che ha visto l’AlbinoLeffe in vantaggio prima 1-0 (al 13’ Alfredo Nespoli fa correre in area Nicolò Gamba che non lascia scampo al portiere Maran) e poi 2-1 (al 22’ Leonardo Stingaciu è abile a castigare il portiere da distanza ravvicinata su un traversone dalla destra di Gamba), ma sempre rimontati. Il definitivo 3-2 arriva al 90’: Andrea Colombi fa esplodere la festa «inzuccando» sul secondo palo su invito di Daniele Tironi.
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