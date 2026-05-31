L’Italia si arrende alla Turchia al ChorusLife. Tremila spettatori per il test degli azzurri

Per gli oltre 3.000 presenti (e chissà quanti ce ne sarebbero potuti essere con prezzi più popolari...) è stata comunque una serata indimenticabile. L’Italia, reduce dalla vittoria per 3-2 il giorno prima a Verona contro il Belgio, ha pagato dazio e la Turchia ha restituito alla squadra campione del mondo il 3-0 incassato giovedì in Val di Fiemme. Coach De Giorgi lascia fuori dai 14 a referto il bergamasco Matteo Staforini e in panca l’ex Agnelli Tipiesse Tim Held e prova diverse rotazioni. La sostanza è che le fatiche si pagano fin da subito con un inseguimento cronico sostanzialmente dal primo all’ultimo pallone. Ora per l’Italia scatterà l’avventura in Nations League.