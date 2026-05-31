L’Italia si arrende alla Turchia al ChorusLife. Tremila spettatori per il test degli azzurri
VOLLEY MASCHILE. Più di 3mila spettatori sono accorsi alla ChorusLife Arena, domenica 31 maggio, per assistere all’ultimo test dell’Italia prima della Nations League, ma gli azzurri, stanchi, hanno perso per 3-0 con la Turchia.Lettura 1 min.
Per gli oltre 3.000 presenti (e chissà quanti ce ne sarebbero potuti essere con prezzi più popolari...) è stata comunque una serata indimenticabile. L’Italia, reduce dalla vittoria per 3-2 il giorno prima a Verona contro il Belgio, ha pagato dazio e la Turchia ha restituito alla squadra campione del mondo il 3-0 incassato giovedì in Val di Fiemme. Coach De Giorgi lascia fuori dai 14 a referto il bergamasco Matteo Staforini e in panca l’ex Agnelli Tipiesse Tim Held e prova diverse rotazioni. La sostanza è che le fatiche si pagano fin da subito con un inseguimento cronico sostanzialmente dal primo all’ultimo pallone. Ora per l’Italia scatterà l’avventura in Nations League.
Il via 10 giugno a Ottawa, in Canada, con la Francia (ore 22), dopo 24 ore alla stessa ora contro la Germania, poi il 14 (ore 1,30) riecco la Turchia e l’ultima con gli Stati Uniti a mezzanotte di lunedì 15.
L’Italia, reduce dalla vittoria per 3-2 il giorno prima a Verona contro il Belgio, ha pagato dazio e la Turchia ha restituito alla squadra campione del mondo il 3-0 incassato giovedì in Val di Fiemme
Italia-Turchia 0-3
PARZIALI: 24-26 23-25 21-25
ITALIA: Bottolo 8, Mosca 4, Bovolenta 10, L Porro 5, Mati 6, Boninfante, Pace (L). P Porro 1, Laurenzano, Rychlicki 7, Sanguinetti 2, Orioli 1, Gargiulo. Non entrato: Held. All. De Giorgi .
TURCHIA: Yanipazar 1, Bayram 12, Bedirhan 5, A Lagumdzija 13, M. Lagumdzija 4, Tumer 9, Bayraktar (L). Gurbuz 1, Yuksel 4, Kirkit 1. Non entrati: Baltaci, Matic, Hatipoglu, Kaya. All. Kovac
ARBITRI: Nava e Lentini
NOTE: spettatori 3082. Durata set: 32’ 34’ 33’ totale 99’. Italia: battute sbagliate 18, vincenti 4, muri 7; Turchia: battute sbagliate 18, vincenti 4, muri 11.
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