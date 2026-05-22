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Sport / Bergamo Città Venerdì 22 Maggio 2026

Macii dice basta, finisce un’era in pista: con Sara Conti in cima al mondo

PATTINAGGIO SU GHIACCIO. Venerdì 22 maggio a Bergamo il 30enne milanese ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica e la fine del connubio tecnico con la bergamasca iniziato nel 2019. Il bronzo olimpico a Cortina

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Macii dice basta, finisce un’era in pista: con Sara Conti in cima al mondo
Foto di gruppo in questura a Bergamo: con il ritiro di Nicolò Macii finisce il connubio tecnico con la bergamasca Sara Conti che ha portato i due in vetta al mondo

«Il mio fisico ha iniziato a chiedermi conto dei 20 anni in pista. Per me ora inizia un’altra vita».Stop, mi ritiro, grazie a tutti e a Sara Conti. L’annuncio era nell’aria, ma venerdì 22 maggio Nicolò Macii ha scelto la sala conferenza della questura di Bergamo, di fronte al questore Vincenzo Nicoli, per spiegare che il tempo dei giri di pista in coppia con la bergamasca Sara Conti per lui è finito, i pattini gli hanno detto basta e lui si prepara per altre sfide lontane dal ghiaccio dopo 20 anni di carriera.

Dal 2019 con Conti in cima al mondo

Il 30enne milanese si ritira e mette fine alla coppia d’artistico con Conti, un sodalizio tecnico che dal 2019 ha portato i due azzurri delle Fiamme Oro in cima al mondo, con il bronzo olimpico nel Team Event a Milano-Cortina, a febbraio, come meravigliosa ciliegina su una ricca torta di primizie: primi italiani a laurearsi campioni d’Europa nel 2023, primi azzurri a conquistare un podio ai Mondiali (nel ’23 e nel ’25), unici finora a salire sul podio del Grand Prix. «Sto già facendo l’allenatore, mi piacerebbe creare un nuovo polo per i campioni di domani. Il 29 agosto mi sposo, l’obiettivo ora è diventare papà».

Sara: «Il mio percorso non è finito»

Sara, 25 anni di Zanica, si volta indietro, al connubio con Macii, e poi guarda avanti. «Abbiamo cambiato il modello di coppia, lui era un fissato del lavoro, dopo l’allenamento in pista mi portava al parco a fare i sollevamenti. Io continuerò, so di non aver dato ancora tutto. Sceglierò il partner tra qualche settimana».

Macii dice basta, finisce un’era in pista: con Sara Conti in cima al mondo
Sara Conti and Niccolo Macii alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
(Foto di WU HAO)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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