Macii dice basta, finisce un’era in pista: con Sara Conti in cima al mondo

«Il mio fisico ha iniziato a chiedermi conto dei 20 anni in pista. Per me ora inizia un’altra vita».Stop, mi ritiro, grazie a tutti e a Sara Conti. L’annuncio era nell’aria, ma venerdì 22 maggio Nicolò Macii ha scelto la sala conferenza della questura di Bergamo, di fronte al questore Vincenzo Nicoli, per spiegare che il tempo dei giri di pista in coppia con la bergamasca Sara Conti per lui è finito, i pattini gli hanno detto basta e lui si prepara per altre sfide lontane dal ghiaccio dopo 20 anni di carriera.