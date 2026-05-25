Presentata la Camminata nerazzurra: appuntamento al 7 giugno sul Sentierone
L’EVENTO. Saranno tre i percorsi, da 6, 10 e 17 chilometri. La maglia da collezione è firmata quest’anno da Marco Carnesecchi.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Scalda i motori la Camminata Nerazzurra. Una grande festa - organizzata dal Club Amici dell’Atalanta con Map comunicazione, arrivata alla diciassettesima edizione - presentata allo Stone City di Bolgare nella mattinata di lunedì 25 maggio.
Il 7 giugno
La Camminata andrà in scena domenica 7 giugno (già sabato 6 aprirà il tradizionale villaggio con attività per bambini), con partenza alle 8.45 sul Sentierone. Tre i percorsi: 6, 10 e 17 chilometri. La maglia di quest’anno è firmata da Carnesecchi.
«Grazie agli sponsor, agli amici, ai volontari. Grazie all’Atalanta, attraverso Andrea Fabris, che da quando ci siamo conosciuti non ha mai mancato il supporto alla manifestazione e non solo. Quanti partecipanti vorrei? Non conta, è per lo spirito di camminare insieme», commenta Marino Lazzarini, presidente del Club Amici dell’Atalanta.
«Una giornata meravigliosa»
«Ho avuto il piacere di partecipare ed è una giornata meravigliosa, straordinaria - afferma Andrea Fabris, dg area corporate Atalanta -. Non ci sono iniziative simili in altre città. Marino, siamo vicini a voi, perché fate quel che fate per scopi importanti e Atalanta farà sempre il possibile».
Presente anche Lara Magoni: «L’Atalanta non è solo calcio, vittoria o sconfitta, ma è quella cosa che porta la gente a svegliarsi presto la domenica mattina e scegliere di scendere in cammino uno in fianco all’altro. È un regalo per la nostra comunità».
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