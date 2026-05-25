Presentata la Camminata nerazzurra: appuntamento al 7 giugno sul Sentierone

Scalda i motori la Camminata Nerazzurra. Una grande festa - organizzata dal Club Amici dell’Atalanta con Map comunicazione, arrivata alla diciassettesima edizione - presentata allo Stone City di Bolgare nella mattinata di lunedì 25 maggio.

Il 7 giugno

La Camminata andrà in scena domenica 7 giugno (già sabato 6 aprirà il tradizionale villaggio con attività per bambini), con partenza alle 8.45 sul Sentierone. Tre i percorsi: 6, 10 e 17 chilometri. La maglia di quest’anno è firmata da Carnesecchi.

Foto di gruppo dopo la presentazione della Camminata nerazzurra «Grazie agli sponsor, agli amici, ai volontari. Grazie all’Atalanta, attraverso Andrea Fabris, che da quando ci siamo conosciuti non ha mai mancato il supporto alla manifestazione e non solo. Quanti partecipanti vorrei? Non conta, è per lo spirito di camminare insieme», commenta Marino Lazzarini, presidente del Club Amici dell’Atalanta.

«Una giornata meravigliosa»

«Ho avuto il piacere di partecipare ed è una giornata meravigliosa, straordinaria - afferma Andrea Fabris, dg area corporate Atalanta -. Non ci sono iniziative simili in altre città. Marino, siamo vicini a voi, perché fate quel che fate per scopi importanti e Atalanta farà sempre il possibile».