Primavera 2, il baby AlbinoLeffe sogna la «Serie A»: finale playoff con il Modena
CALCIO. Sabato 30 maggio a Savignano sul Panaro alle 15 i blucelesti si giocano la promozione in Primavera 1 contro in gara secca: in caso di parità al 90’ supplementari e rigori. Maffioletti: «Partita storica per le giovanili».Lettura meno di un minuto.
Tra l’AlbinoLeffe Under 19 e il sogno Primavera c’è un fiume da «guadare», il Panaro, e l’ultimo ostacolo da superare, il Modena. Sabato 30 maggio a Savignano sul Panaro (Modena) contro i gialloblù i baby seriani di Massimiliano Maffioletti si giocano la promozione in Primavera 1, la «Serie A» delle giovanili, nella finale dei playoff.
Gara secca senza appello
Tutto in 90’ o 120’ più spiccioli: la promozione nel massimo campionato giovanile si disputa in gara secca in casa della meglio piazzata dopo la regular season, il Modena. In caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.
In crescendo
I blucelesti sono arrivati all’ultimo atto dopo aver battuto il Pescara ai rigori e rifilato una cinquina al Lecco. Il Modena ha eliminato ai rigori l’Avellino e si è imposto 2-1 sul campo del Perugia. La Primavera dell’AlbinoLeffe parte teoricamente sfavorita, ma dopo un cammino da «underdog» ora sogna l’ultima e definitiva impresa.
«Partita storica»
«Per noi è qualcosa di veramente speciale – sottolinea il tecnico Massimiliano Maffioletti, ex bomber bluceleste –. . Al di là di quello che sarà il risultato sarà una partita storica per il nostro settore giovanile, non ci saremmo mai aspettati di arrivare così in alto. Il Modena? All’inizio lo davo per favorito, spero di sbagliare il pronostico».
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