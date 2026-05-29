Primavera 2, il baby AlbinoLeffe sogna la «Serie A»: finale playoff con il Modena

Tra l’AlbinoLeffe Under 19 e il sogno Primavera c’è un fiume da «guadare», il Panaro, e l’ultimo ostacolo da superare, il Modena. Sabato 30 maggio a Savignano sul Panaro (Modena) contro i gialloblù i baby seriani di Massimiliano Maffioletti si giocano la promozione in Primavera 1 , la «Serie A» delle giovanili, nella finale dei playoff.

Gara secca senza appello

In crescendo

I blucelesti sono arrivati all’ultimo atto dopo aver battuto il Pescara ai rigori e rifilato una cinquina al Lecco. Il Modena ha eliminato ai rigori l’Avellino e si è imposto 2-1 sul campo del Perugia. La Primavera dell’AlbinoLeffe parte teoricamente sfavorita, ma dopo un cammino da «underdog» ora sogna l’ultima e definitiva impresa.