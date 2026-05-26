Scaglia sorpassa Ranica in scooter. Vittoria sul filo per Fubal - La classifica

L’1-1 di Firenze ha chiuso la lunga stagione dell’Atalanta. Una partita che, a livello generale, ha detto poco o nulla dal momento che i nerazzurri erano già certi del settimo posto e della qualificazione alla prossima Conference League. Per Fubal, però, la sfida del Franchi è stata importantissima: ha sancito la conclusione della seconda edizione del concorso. Si sono chiuse le classifiche e verranno assegnati tanti premi.

Graduatorie e premi, grande bagarre

Incredibile la classifica generale. Sembrava chiusa da mesi, con Maurizio Ranica saldamente al comando, ma nelle ultime settimane Giovanni Scaglia ha ridotto sempre più il distacco, portandosi a -6 prima di sorpassare proprio all’ultima curva: Maurizio resta fermo coi viola e Giovanni, con sette punti, balza in vetta, 181 a 180. A Giovanni va uno Scooter elettrico Piaggio 1 Active, mentre Maurizio vince una gift card Ovet dal valore di 500 euro. Luciano Nava, terzo, porta a casa un buono spesa dal valore di 300 euro.

Giovanni Scaglia è il vero mattatore di questa seconda edizione del concorso. Si porta a casa anche una maglia autografata, per aver vinto la classifica speciale legata a chi indovina più risultati, e non solo: i sette punti conquistati coi viola gli valgono anche il terzo posto nella classifica di ritorno, dove arriva a pari punti, 95, con Luigi Andrea Cortesi, ma ha indovinato più risultati rispetto a Luigi e per questo vince anche un buono da 180 euro da spendere al Ristorante Wen.

A vincere la graduatoria di ritorno è Fabio Bonaldi che raggiunge quota 101 e conquista una gift card Ovet dal valore di 500 euro. Grazie a una rimonta all’ultimo respiro, con sei punti conquistati nella gara di Firenze, Roberto Burattin passa da quarto a secondo, chiude a 96, +1 su Giovanni Scaglia, e vince un buono spesa dal valore di 300 euro. Che bagarre in quest’ultima giornata, un’altra rimonta: anche la classifica mensile di maggio si è decisa al fotofinish. Andrea Mapelli, grazie a ben dieci punti, svolta la propria situazione, balza in vetta a 23 e porta a casa due biglietti, validi nella prossima stagione, per assistere a una gara dell’Atalanta dal pitch view.

Ben sette i punti ottenuti da Maria Regina Florio che chiude seconda a quota 19 e conquista una maglia autografata. Sei punti per Angela Brugali che arriva terza a quota 17, solo uno di margine su ben quattro partecipanti, e vince un pallone firmato dalla squadra. E le altre classifiche speciali oltre a quella relativa ai risultati vinta da Giovanni Scaglia? In quella marcatori Angelo Boni arriva a pari punti, 49 compresi i bonus sequenza, con Marco Valota, ma ha indovinato più volte i marcatori rispetto a Marco e quindi è lui il vincitore della graduatoria nonostante l’ex aequo nel punteggio complessivo. Luigi Andrea Cortesi, con 28 punti, chiude in vetta alla classifica relativa a chi indovina più top player.

I premi in palio

E i premi? Angelo e Luigi Andrea, così come Giovanni, essendo vincitori di una classifica speciale, riceveranno una maglia autografata. La verifica dei punteggi è soggetta al controllo della Camera di Commercio. Pertanto l’ufficializzazione del podio e la consegna dei premi avverrà dopo che il funzionario camerale avrà approvato le classifiche.

L’ultimo pronostico dei partecipanti