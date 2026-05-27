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Sport / Pianura Mercoledì 27 Maggio 2026

Tav Treviglio, primo match point: in palio la finale per la promozione in Serie A2

BASKET B NAZIONALE. I biancoverdi sono reduci dal successo in gara3 su Montecatini che è valso il 2-1 nella serie di semifinale. Si gioca ancora al PalaFacchetti.

Lettura meno di un minuto.
Tav Treviglio, primo match point: in palio la finale per la promozione in Serie A2
Richard Ygor Morina è stato il migliore della Tav Treviglio nella gara3 della semifinale contro Montecatini
(Foto di Cesni)

Treviglio

Con ancora negli occhi le immagini della bellissima vittoria (76-62 il punteggio finale) in gara3 delle semifinali dei playoff di Serie B Nazionale di basket, la Tav Treviglio, in vantaggio 2-1 nella serie, affronta nuovamente in casa la T Tecnica Gema Montecatini: si tratta del primo match point per chiudere la serie e accedere alla finale che vale la Serie A2. Il match è in programma giovedì 28 maggio alla PalaFacchetti Bcc Carate e Treviglio Arena alle 21,15 con capienza ridotta a causa del fatto che nel weekend il palazzetto di Treviglio ospiterà la Coppa Campioni di ginnastica artistica (oltre 500 atleti). In caso di vittoria degli ospiti, la serie si trasferirebbe invece in Toscana per la decisiva gara5: un’eventualità che i ragazzi di coach Davide Villa cercheranno in tutti i modi di scongiurare.

La formazione trevigliese sarà ancora priva del centro croato Aleksandar «Sandi» Marcius; presenti tutti gli altri, compreso Efe Odiphri, arrivato dalla BluOrobica. In gara3 i migliori sono stati Richard Ygor Morina e, soprattutto nel finale, Marco Restelli e il capitano Davide Reati, bravi a respingere i tentativi di rimonta di Montecatini.

Luinetti: «Venite a sostenerci»

«Mi aspetto una partita combattuta - così il presidente Paolo Luinetti -: invito i tifosi a venire a sostenerci, anche se abbiamo qualche posto ridotto. In casa nostra siamo abituati a farci valere, il pubblico ci da sempre quel qualcosa in più»..

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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