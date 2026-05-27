Tony D’Amico lascia l’Atalanta. La Lazio annuncia l’addio di Sarri

Il ds dell’Atalanta Tony D’Amico lascia l’incarico a Bergamo. Dopo quattro intense stagioni vissute insieme - si legge in una nota - le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del direttore sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. «La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro».