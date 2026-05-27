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Sport / Bergamo Città Mercoledì 27 Maggio 2026

Tony D’Amico lascia l’Atalanta. La Lazio annuncia l’addio di Sarri

CALCIO MERCATO. Si compongono i tasselli di un puzzle annunciato da tempo. Il direttore sportivo verso una nuova sfida dopo 4 stagioni in nerazzurro. La Lazio saluta Sarri.

Lettura meno di un minuto.
Tony D’Amico lascia l’Atalanta. La Lazio annuncia l’addio di Sarri
Tony D’Amico lascia ufficialmente l’Atalanta

Bergamo

Il ds dell’Atalanta Tony D’Amico lascia l’incarico a Bergamo. Dopo quattro intense stagioni vissute insieme - si legge in una nota - le strade di Atalanta Bergamasca Calcio e del direttore sportivo Tony D’Amico si dividono, professionalmente. «La famiglia Percassi e quella Pagliuca, ma anche tutta Atalanta BC, ringraziano sentitamente il direttore Tony D’Amico e gli augurano il meglio per il futuro».

Un altro addio che interessa molto da vicino l’Atalanta è quello avvenuto proprio mercoledì 27 maggio di Sarri dalla Lazio. L’allenatore napoletano, infatti, si appresta, a prendere in mano la panchina nerazzurra e l’ufficialità dell’addio dalla squadra romana è l’ultimo tassello prima dell’investitura atalantina.

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