In bici finisce in un giardino: volo da 5 metri

I vigili del fuoco della centrale di Bergamo e il furgone Saf sono intervenuti per soccorrere una persona a Grumello del Monte. In via Fontane, intorno alle 11.20, un ciclista ha perso il controllo della sua bicicletta, finendo all’interno di un giardino privato, e cadendo da un altezza di circa 5 metri. Sul posto anche il 118, fortunatamente le condizioni dell’uomo non sembrerebbero gravi.