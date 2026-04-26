Il «Forrest Gump» della Val Brembana festeggia 84 anni percorrendo 95 chilometri

Giovanni Ghisalberti

Il «Forrest Gump» della Val Brembana - come è stato soprannominato - ne ha corsa ancora una della sue. In occasione dell’84° compleanno, Battista Marchesi ha percorso 95 chilometri in 20 ore e 15 minuti partendo dalla sua casa di Sedrina allo scoccare di mezzanotte di ieri per raggiungere il passo San Marco, a 1.992 metri, alle 10 di mattina di ieri. Quindi il rientro a Sedrina avvenuto intorno alle 20. Una «corsetta» accompagnato da alcuni amici, anche in auto.

«Mio padre - racconta Roberto - si allena ogni giorno, facendo giri in Val Taleggio, in Valle Imagna: lo abbiamo dotato di Gps, per rintracciarlo, ma purtroppo lo tiene sempre spento. Poi, in occasione del compleanno (il 26 aprile) fa qualcosa di più impegnativo. Nel 2023 raggiunse il rifugio Calvi, due anni fa il Longo, l’anno scorso i Piani dell’Avaro e ora il passo San Marco. Mantiene sempre lo stesso passo, sia all’andata sia al ritorno. Alla cantoniera si è concesso un pezzo di torta e una birra, per poi ripartire fino a Sedrina». Dove è arrivato alle 20.15 del 25 aprile.