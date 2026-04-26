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Cronaca / Valle Brembana Domenica 26 Aprile 2026

Il «Forrest Gump» della Val Brembana festeggia 84 anni percorrendo 95 chilometri

L’IMPRESA. Battista Marchesi di Sedrina, noto per i suoi record in giro per il mondo, ha festeggiato così il compleanno. Partenza a mezzanotte e arrivo dopo venti ore.

Il «Forrest Gump» della Val Brembana festeggia 84 anni percorrendo 95 chilometri
Marchesi con gli accompagnatori al passo San Marco

Giovanni Ghisalberti

Il «Forrest Gump» della Val Brembana - come è stato soprannominato - ne ha corsa ancora una della sue. In occasione dell’84° compleanno, Battista Marchesi ha percorso 95 chilometri in 20 ore e 15 minuti partendo dalla sua casa di Sedrina allo scoccare di mezzanotte di ieri per raggiungere il passo San Marco, a 1.992 metri, alle 10 di mattina di ieri. Quindi il rientro a Sedrina avvenuto intorno alle 20. Una «corsetta» accompagnato da alcuni amici, anche in auto.

«Mio padre - racconta Roberto - si allena ogni giorno, facendo giri in Val Taleggio, in Valle Imagna: lo abbiamo dotato di Gps, per rintracciarlo, ma purtroppo lo tiene sempre spento. Poi, in occasione del compleanno (il 26 aprile) fa qualcosa di più impegnativo. Nel 2023 raggiunse il rifugio Calvi, due anni fa il Longo, l’anno scorso i Piani dell’Avaro e ora il passo San Marco. Mantiene sempre lo stesso passo, sia all’andata sia al ritorno. Alla cantoniera si è concesso un pezzo di torta e una birra, per poi ripartire fino a Sedrina». Dove è arrivato alle 20.15 del 25 aprile.

Battista è salito per anni agli onori delle cronache per le sue conquiste da runner: i 19.100 chilometri percorsi in 239 giorni in Valle Camonica, la Sedrina-Capo Nord di corsa (4.028 chilometri) e i coast to coast da Miami a Portland – 5.502 chilometri – e del Canada, per 6.471 chilometri. Nel 2018, partendo da Sedrina, percorse 4.700 chilometri toccando Lourdes in Francia, Santiago di Compostela in Spagna e Fatima in Portogallo.

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