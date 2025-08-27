Burger button
Cronaca / Valle Brembana
Mercoledì 27 Agosto 2025

Zogno, incidente sulla variante: strada riaperta, pomeriggio di code

I DISAGI. Pomeriggio di lunghe code in Val Brembana. Un uomo soccorso in codice giallo, nessun ferito in gravi condizioni.

Melissa Braka
Melissa Braka

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Lunghe code in centro a Zogno
Lunghe code in centro a Zogno

Zogno

Pomeriggio di disagi a Zogno, mercoledì 27 agosto, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto e un camion lungo la variante che collega l’inizio del paese a San Pellegrino. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16 all’altezza della seconda galleria.

Code a Zogno

La variante è stata chiusa al traffico per diverse ore e le auto sono state deviate in centro paese, provocando lunghe code in entrambe le direzioni. Intorno alle 19,20 la riapertura. Tre le persone coinvolte: due uomini di 75 e 65 anni e una donna di 64. Uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo, nessuno versa in gravi condizioni. Sul posto due ambulanze e un’automedica, oltre ai carabinieri, al lavoro per chiarire le cause dell’incidente.

