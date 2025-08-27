Zogno, incidente sulla variante: strada riaperta, pomeriggio di code

Pomeriggio di disagi a Zogno, mercoledì 27 agosto, per un incidente stradale che ha coinvolto due auto e un camion lungo la variante che collega l’inizio del paese a San Pellegrino. Lo scontro è avvenuto intorno alle 16 all’altezza della seconda galleria.

Code a Zogno

La variante è stata chiusa al traffico per diverse ore e le auto sono state deviate in centro paese, provocando lunghe code in entrambe le direzioni. Intorno alle 19,20 la riapertura. Tre le persone coinvolte: due uomini di 75 e 65 anni e una donna di 64. Uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo, nessuno versa in gravi condizioni. Sul posto due ambulanze e un’automedica, oltre ai carabinieri, al lavoro per chiarire le cause dell’incidente.