A Berbenno coltiva un’agave di otto metri

Non in Messico, né nel sud degli Stati Uniti, nemmeno in Sicilia o Sardegna, ma in Valle Imagna, a Berbenno, è avvenuto un piccolo grande miracolo botanico : un’agave americana ha sviluppato un maestoso scapo floreale alto ben otto metri , sorprendendo tutta la comunità.

La protagonista di questa storia si trova nel giardino di Dario Bettinelli, 68 anni, pensionato con una grande passione per le piante grasse . «L’ho ricevuta nel 1998 da mia suocera in

Dario Bettinelli, 68 anni, con la sua agave di 8 metri a Berbenno

Svizzera – racconta –, era poco più di una piantina in un vaso da 25 cm. Due anni dopo l’ho trapiantata nel giardino e da allora è cresciuta anno dopo anno». Una crescita imponente, controllata con cura e attenzione per quasi tre decenni, fino a questo luglio, quando la pianta ha sorpreso tutti con la sua rara e spettacolare fioritura. In natura, questo fenomeno è già raro nelle zone d’origine dell’agave. In un contesto montano, fresco e umido come la Valle Imagna, è un eccezione.