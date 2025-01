Abusi su una 19enne a Milano, arrestato un 36enne che risulta residente in Bergamasca

Una coppia è stata assalita da una decina di uomini, tutti giovani che prima hanno cercato di rapinare le vittime, poi hanno circondato la ragazza - una studentessa di 19 anni - e hanno iniziato a ad abusarne. Uno del «branco» è stato arrestato in flagranza per tentata rapina e violenza sessuale. Nella notte tra venerdì e sabato 11 gennaio nel parcheggio accanto alla discoteca Alcatraz di via Valtellina a Milano sono stati gli addetti della security del locale a intervenire e a contribuire all’arresto con una pattuglia di carabinieri che passava in strada. In carcere è finito un egiziano di 36 anni, residente in Bergamasca, a Gorno secondo le prime ricostruzioni.