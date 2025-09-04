Ad Ardesio 400 barchette di carta per la pace a Gaza

L’idea è frutto di un gruppo di ragazzi del paese, che ha deciso di sostenere la missione umanitaria Global Sumud Flotilla, e prendere una chiara posizione contro il governo di Netanyahu ed il genocidio in corso a Gaza. «Vogliamo unirci ai liberi cittadini di tutto il mondo e gridare a voce alta di fermare questo orrore. Siamo vicini alla Global Sumud Flotilla nella speranza che posso rompere la linea israeliana per portare aiuti concreti alla popolazione stremata» si legge nello scritto appeso in paese dal gruppo, per spiegare le ragioni dell’iniziativa .