Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 04 Settembre 2025
Ad Ardesio 400 barchette di carta per la pace a Gaza
L’INIZIATIVA. Sono comparse ad Ardesio, tra le vie del centro storico circa 400 barchette di carta.
Ardesio
L’idea è frutto di un gruppo di ragazzi del paese, che ha deciso di sostenere la missione umanitaria Global Sumud Flotilla, e prendere una chiara posizione contro il governo di Netanyahu ed il genocidio in corso a Gaza. «Vogliamo unirci ai liberi cittadini di tutto il mondo e gridare a voce alta di fermare questo orrore. Siamo vicini alla Global Sumud Flotilla nella speranza che posso rompere la linea israeliana per portare aiuti concreti alla popolazione stremata» si legge nello scritto appeso in paese dal gruppo, per spiegare le ragioni dell’iniziativa .
Le barchette, posizionate su monumenti, scale o strutture del paese, sono state realizzate a mano del gruppo ardesiano e raffigurano i colori o la bandiera della Palestina. Le navi della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, guidata tra gli altri dall’attivista svedese Greta Thunberg, sono partite con l’obiettivo di consegnare aiuti alla popolazione palestinese e rompere il blocco israeliano sulla Striscia di Gaza.
