Cronaca / Valle Seriana
Giovedì 04 Settembre 2025

Ad Ardesio 400 barchette di carta per la pace a Gaza

L’INIZIATIVA. Sono comparse ad Ardesio, tra le vie del centro storico circa 400 barchette di carta.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Barchette di carta in giro per Ardesio
Barchette di carta in giro per Ardesio

Ardesio

L’idea è frutto di un gruppo di ragazzi del paese, che ha deciso di sostenere la missione umanitaria Global Sumud Flotilla, e prendere una chiara posizione contro il governo di Netanyahu ed il genocidio in corso a Gaza. «Vogliamo unirci ai liberi cittadini di tutto il mondo e gridare a voce alta di fermare questo orrore. Siamo vicini alla Global Sumud Flotilla nella speranza che posso rompere la linea israeliana per portare aiuti concreti alla popolazione stremata» si legge nello scritto appeso in paese dal gruppo, per spiegare le ragioni dell’iniziativa .

Ardesio, le barchette di carta per la pace a Gaza
Ardesio, le barchette di carta per la pace a Gaza
Le barchette sono posizionate per Ardesio
Le barchette sono posizionate per Ardesio

Le barchette, posizionate su monumenti, scale o strutture del paese, sono state realizzate a mano del gruppo ardesiano e raffigurano i colori o la bandiera della Palestina. Le navi della missione umanitaria Global Sumud Flotilla, guidata tra gli altri dall’attivista svedese Greta Thunberg, sono partite con l’obiettivo di consegnare aiuti alla popolazione palestinese e rompere il blocco israeliano sulla Striscia di Gaza.

Ardesio
Greta Thunberg
Michela Gaiti