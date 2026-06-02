Albino, nuovo piano per la «Vigor»: niente palazzine ma 17 villette

Il piano attuativo del comparto «Vigor», che già aveva animato il consiglio comunale di Albino con dure polemiche tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, è tornato in aula questa settimana: l’area dove sorgevano la piscina e la palestra della «Vigor», chiuse ormai da un paio d’anni, sarà trasformata in residenziale, come approvato due anni fa, ma la conformazione delle nuove costruzioni cambia. Con la modifica approvata (con voto favorevole della maggioranza e contrario di tutte le minoranze) nella serata di lunedì, il primo progetto delle tre palazzine a tre piani viene rimpiazzato da un nuovo disegno di 17 villette.

«Era previsto anche, a monte, un parcheggio a uso pubblico su un’unica piastra, al di sotto della quale sarebbero stati realizzati i parcheggi pertinenziali delle tre palazzine – ha spiegato in Consiglio il vice sindaco Fabio Terzi –. A valle, verso via Milano, era previsto un ristorante: il totale di superficie lorda di pavimento, tra palazzine e ristorante, era di 3.500 metri quadrati».

La nuova proposta di variante

Nella nuova proposta di variante, oltre alla novità delle villette, viene stralciato il progetto del ristorante. «La superficie lorda complessiva scende a 2.700 metri quadrati – ha spiegato ancora Terzi –. Le villette saranno distribuite nell’intero comparto, con la creazione di una strada di quartiere ad anello, a margine della quale sorgerebbero i parcheggi di uso pubblico. Questi scendono da 40 a 35 stalli, mentre c’è un forte aumento dei parcheggi pertinenziali, che diventano quattro per ogni unità abitativa, il 50% in più di quelli previsti nella precedente ipotesi».

Dal dialogo tra Comune e soggetto attuatore, è stato concordato il mantenimento degli standard sia di qualità sia di quantità invariati, nonostante la riduzione della superficie lorda di pavimento: considerando anche le aree monetizzate, l’operatore dovrà versare un totale di 178mila euro.

Le critiche delle minoranze

Negli interventi dei consiglieri di minoranza sono riemerse quelle critiche che già avevano investito il piano attuativo alla sua prima approvazione, tra fine 2023 e inizio 2024. Luca Gualandris, di «Gente Comune», ha sottolineato come «in questo modo viene tolto un servizio pubblico ad Albino e l’area viene rimpiazzata con un’iniziativa immobiliare»; ha anche voluto ricordare, a tal proposito, che «ad Albino una casa su quattro è vuota».

Paola Benigni, di «In Albino», ha sostenuto che «l’area, essendo destinata a servizi, doveva rimanere tale, non essere trasformata in residenziale: sarebbe servita almeno una valutazione approfondita prima di procedere». La capogruppo di minoranza ha citato nel suo intervento un parere che andava in questa direzione pervenuto da Regione Lombardia in sede di Vas e anche la partecipazione di Sara Vedovati, divenuta poi assessore allo Sport all’attuale amministrazione Esposito, a una raccolta firme promossa dal comitato «Pro Vigor» per chiedere il mantenimento della piscina. «Un ente pubblico non deve assecondare l’interesse privato, ma quello pubblico – ha concluso –. Anche se ora c’è un minore impatto ambientale e viene migliorata la sostenibilità economica dell’iniziativa, le perplessità rimangono».

Terzi ha difeso le scelte prese dall’amministrazione di cui era sindaco: «Si tratta di un’area privata: viste le perdite che l’esercizio aveva, è comprensibile la scelta del proprietario di chiedere un cambio di destinazione d’uso». Da parte di diversi consiglieri di maggioranza è stata posta l’enfasi sul fatto che con questa variante si vada verso un carico urbanistico inferiore e un intervento di maggior pregio.