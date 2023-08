Castione, Vincenzo Mollica sindaco per un giorno: «In questi luoghi il senso della vita» - Video

Una grande festa nel suo luogo dell’anima, così Vincenzo Mollica mercoledì 23 agosto ha trascorso la sua giornata da sindaco per un giorno di Castione della Presolana, che ha imparato ad amare in oltre quarant’anni di villeggiatura, grazie alla moglie Rosa Maria. Giornalista, scrittore, autore, conduttore televisivo e radiofonico, disegnatore e uomo di grande umanità e sensibilità, Mollica visibilmente emozionato mercoledì mattina ha raggiunto il Municipio accompagnato dalla moglie. Una stretta di mano con il primo cittadino - ex sindaco per 24 ore -, Angelo Migliorati che gli ha consegnato la fascia tricolore, e poi, tra gli applausi della gente, ha fatto il suo ingresso nel Comune con amministratori ed autorità.

«Un gesto d’affetto meraviglioso»

«Un gesto d’affetto meraviglioso e un grande onore» così Mollica ha commentato il dono dei castionesi e dell’amministrazione per il suo 70° compleanno. Guidato da Angelo Migliorati, dopo aver ascoltato i responsabili di ufficio e tutte le incombenze e responsabilità in capo ai sindaci, Mollica ha smorzato la tensione strappando anche un sorriso: «Per fortuna l’incarico dura solo 24 ore».

Vincenzo Mollica in veste di sindaco ha firmato anche alcuni atti Non è mancata una riflessione sull’importanza del ruolo: «Da cittadino, ho capito quanta fatica e dedizione c’è dietro questo lavoro – ha detto richiamando le similitudini con il proprio lavoro -. Da cronista, orgoglioso di far parte della Rai, mi sono sempre sentito un uomo al servizio del pubblico». Come sindaco Mollica ha poi firmato alcuni atti: oltre all’aggiornamento della commissione dei giudici popolari, la Giunta ha deliberato le nuove tariffe della piazzola camper e votato a favore del contributo di 10mila euro al Corpo Volontari Presolana per l’acquisto di una nuova ambulanza e 20mila euro alle parrocchie di Castione per tre progetti, ovvero il restauro di una statua settecentesca, la sistemazione di archivi e la realizzazione di schede sulle opere nelle parrocchiali.

«Luogo dell’anima»

Mollica ha condiviso anche con la gente la storia del suo incontro con Castione, ora «impressa nella sua memoria», la bellezza, l’arte, i colori. Tra Bratto, Dorga e Castione, «un paese, una vallata, una comunità che ho scelto come luogo dell’anima perché rende migliore la vita di chi lo frequenta, per la gente generosa e accogliente, i paesaggi che dialogano con l’anima e la mia chiesa di riferimento Lantana, dove abbiamo festeggiato il quarant’anni di matrimonio». E conoscendo questo suo legame con Lantana, il parroco don Stefano Pellegrini ha donato a Mollica un coppo benedetto e numerato del santuario (che sarà ristrutturato a breve) e invitato la coppia a festeggiare il 50° di matrimonio nella chiesetta.

In fascia tricolore La cerimonia