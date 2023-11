Ciclabile mangiata dal Serio. «Si intervenga al più presto»

Il progetto e i lavori bloccati

Da tempo si attende un intervento di consolidamento risolutore. «Doveva intervenire Utr attraverso Ersaf - prosegue Terzi -. Quest’ultimo aveva elaborato un progetto strutturato in tre interventi: uno nei pressi della stazione, uno nella zona dell’uscita Cene Sud e uno nell’isola a metà tra questi due». L’avvio dei lavori a Cene Sud, nel corso della scorsa estate, ha rivelato tuttavia degli imprevisti che hanno bloccato i lavori. «Sono stati rinvenuti dei rifiuti, per cui i lavori sono stati sospesi ed è stato predisposto un piano di caratterizzazione e bonifica dell’area. Il quadro economico previsto per i tre interventi è andato completamente consumato nella bonifica».

Necessarie altre risorse

È stato così necessario ricercare altre risorse. «Pare che siano state trovate, è stata fatta la conferenza dei servizi, ma non sappiamo ancora quando inizieranno i lavori. Se non si interviene celermente, ogni volta il fiume si porta via una parte di sponda». Il Comune sta continuando a sollecitare la necessità dell’intervento. «Ogni volta che c’è un’erosione, puntualmente l’Ufficio tecnico comunale compila la scheda Rasda, che viene inviata alla Regione per segnalare i danni - prosegue Terzi -. Abbiamo sollecitato, già settimane fa, tramite una lettera la ripresa dei lavori, ma non abbiamo avuto risposta».