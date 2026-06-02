Con la pizzeria raddoppia il sogno di Chiara e Steven a Valbondione

Tante attività anche storiche ormai chiudono, mentre la scelta di Steven Rodigari , 38enne di Valbondione, e della compagna Chiara Tagliaferri , 30enne e originaria di Vilminore, è stata quella di aprire: sabato hanno infatti inaugurato « Pizza e vai! Margot » alla presenza di decine di persone sia del paese che villeggianti saliti in alta valle in occasione del lungo ponte.

«Il motivo che ci ha spinto a fare questa scelta – dice Chiara – è legato alla nostra convinzione che Valbondione abbia grosse potenzialità dal punto di vista turistico, tanto durante il periodo estivo quanto nei mesi invernali. Aprire una pizzeria d’asporto è sempre stato un nostro sogno poi nel dicembre del 2022 ci si è presentata l’occasione di prendere in gestione il rifugio Due Baite sulle piste di Lizzola; non ci abbiamo pensato due volte e ci siamo gettati in questa nuova avventura. La nostra intenzione è di fornire questo servizio tutto l’anno tranne il giorno di chiusura fissato per giovedì. Cercheremo, a cadenza regolare, di proporre qualcosa di diverso e che possa catturare la curiosità di chi verrà a trovarci; ci alterneremo poi tra le due attività ma siamo convinti che con il supporto dei nostri collaboratori questo non sarà un problema».