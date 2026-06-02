Con la pizzeria raddoppia il sogno di Chiara e Steven a Valbondione
NUOVE ATTIVITÀ . La coppia gestisce già il rifugio Due Baite.Lettura meno di un minuto.
Tante attività anche storiche ormai chiudono, mentre la scelta di Steven Rodigari, 38enne di Valbondione, e della compagna Chiara Tagliaferri, 30enne e originaria di Vilminore, è stata quella di aprire: sabato hanno infatti inaugurato «Pizza e vai! Margot» alla presenza di decine di persone sia del paese che villeggianti saliti in alta valle in occasione del lungo ponte.
«Il motivo che ci ha spinto a fare questa scelta – dice Chiara – è legato alla nostra convinzione che Valbondione abbia grosse potenzialità dal punto di vista turistico, tanto durante il periodo estivo quanto nei mesi invernali. Aprire una pizzeria d’asporto è sempre stato un nostro sogno poi nel dicembre del 2022 ci si è presentata l’occasione di prendere in gestione il rifugio Due Baite sulle piste di Lizzola; non ci abbiamo pensato due volte e ci siamo gettati in questa nuova avventura. La nostra intenzione è di fornire questo servizio tutto l’anno tranne il giorno di chiusura fissato per giovedì. Cercheremo, a cadenza regolare, di proporre qualcosa di diverso e che possa catturare la curiosità di chi verrà a trovarci; ci alterneremo poi tra le due attività ma siamo convinti che con il supporto dei nostri collaboratori questo non sarà un problema».
«Le persone che abbiamo incontrato nei giorni scorsi – conclude Chiara – si sono dimostrate subito entusiaste e lo dimostra il fatto che, pur avendo acceso il forno solo per verificare che tutto funzionasse nel migliore dei modi, in molti si sono affacciati sulla porta d’ingresso per chiedere se potevano ordinare una pizza».
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