Cronaca / Valle Seriana
Domenica 10 Agosto 2025

L’asina Quadrifoglio fa volare la Primula che agguanta il Palio - Il video

IL PALIO. Vittoria attesa per la contrada della Primula (giallo e rosso) che sabato 9 agosto ha vinto il 49° Palio degli Asini di San Lorenzo di Rovetta davanti alle migliaia di spettatori.

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Paolo Trussardi con l’asina Quadrifoglio, a destra, e i supporter
Paolo Trussardi con l’asina Quadrifoglio, a destra, e i supporter

Rovetta

Vittoria attesa per la contrada della Primula (giallo e rosso) che sabato 9 agosto ha vinto il 49° Palio degli Asini di San Lorenzo di Rovetta davanti alle migliaia di spettatori che hanno raggiunto la frazione per il tradizionale evento che anticipa la festa patronale. A tagliare il traguardo per primo è stato il fantino Paolo Trussardi sull’asina Quadrifoglio, un nome che, per definizione, ha portato fortuna al fantino.

«Sono contento - ha detto Trussardi, 43enne di San Lorenzo con alle spalle già due vittorie nel 2012 e 2019, e che il prossimo anno gareggerà al Palio del Casale a Cicciano (in provincia di Napoli) dove il gruppo è stato invitato per rappresentare nuovamente la Regione -. Finalmente siamo tornati a vincere. Una vittoria attesa, che dedico a tutta la Contrada e a tutto il nostro gruppo, siamo molto affiatati. É saltata una bella gara, l’asina è stata bravissima. E pensare che il mio asino era un altro, ma per questioni di altezza io e l’altro fantino della contrada abbiamo fatto cambio».

Secondo gradino del podio per le contrade alla Genziana (blu e bianco) con Cristian Zucchelli e Davide Balduzzi (secondo e terzo fantino a tagliare il traguardo), terza contrada la Margherita (verde e bianco) con Nicholas Sana e quarta la contrada Ciclamino (fucsia e bianco) con Giovanni Fornoni. Al Ciclamino il primo per i migliori addobbi della contrada.

Avvincente il Thriatlon dell’asino con le tre frazioni a staffetta con 4 atleti in gara per ciascuna contrada: uno per i due giri di corsa, uno per i tre in bici e due fantini con rispettivi asini per i quattro in groppa all’asino. Tantissimi gli spettatori e quasi quattrocento i contradaioli che hanno sfilato lungo le vie del paese con i colori delle contrade.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rovetta
sport
Ippica
Arte, cultura, intrattenimento
Feste, Carnevale
Paolo Trussardi
San Lorenzo
Antonella Savoldelli
Cristian Zucchelli
Nicholas Sana