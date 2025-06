L’estate pedala al Monte Pora: aperti noleggio e Skill park

LA NOVITÀ. Al Monte Pora la presentazione della stagione e le sue novità. Operativi il parco bici e l’area attrezzata per divertirsi.

Un parco bici (anche e-bike) per il noleggio e lo skill park, area attrezzata per il divertimento sulle due ruote: sono le principali novità del Monte Pora che si prepara ad accogliere i turisti per questa estate.

Dal 31 maggio è operativo tutti i giorni un parco bici composto da 30 e-bike Rossignol, biammortizzate, dotate di sella telescopica, batteria da 630 Wh per lunghe percorrenze e gomme da 29 pollici, ideali per affrontare ogni tipo di sentiero con facilità. Accanto alle e-bike, sono disponibili anche dieci mountain bike Rossignol per bambini. Il noleggio delle biciclette può essere prenotato online sul sito del Monte Pora o contattando direttamente il noleggio.

Lezioni in mountain bike

«Per chi desidera un’esperienza più completa - ha detto Bendotti - sono proposte lezioni dedicate ad adulti e bambini. I pacchetti lezioni sono flessibili e si possono scegliere durate di 1, 2, 4 o 6 ore, da utilizzare nell’arco dell’estate. A completare l’offerta sono disponibili anche il noleggio di caschi, ginocchiere e paraschiena».

Lo skill park

Un’altra novità dell’estate 2025 è lo skill park, un’area attrezzata pensata per migliorare la tecnica e divertirsi in sicurezza. Realizzato con strutture temporanee in legno, posate senza impatto sul terreno, lo skill park è accessibile sia a chi noleggia le bici sul posto sia a chi desidera utilizzarlo con la propria bicicletta.

Baita Termen è aperta tutti i giorni, mentre il rifugio Pian de la Palù sarà aperto dal giovedì alla domenica e, da fine luglio, tutti i giorni «Per vivere Monte Pora in modo ancora più autentico - spiega Seletti – l’estate propone anche esperienze che uniscono natura, sport e sapori. Sono disponibili formule con guida e noleggio per escursioni in e-bike, accompagnate da momenti di convivialità al rifugio Pian de la Palù, con pranzo o aperitivo a base di prodotti locali». Baita Termen, inoltre, è aperta tutti i giorni, mentre il rifugio Pian de la Palù sarà aperto dal giovedì alla domenica e, da fine luglio, tutti i giorni.

Al Pora in bicicletta

Il Pora Beach

Attivo anche il Pora Beach, un piccolo bacino artificiale con una passerella galleggiante, aperto dal 12 luglio nel weekend e dal 26 luglio tutti i giorni: è la location ideale per chi desidera prendere il sole o divertirsi con il noleggio kayak.

