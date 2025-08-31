Cronaca / Valle Seriana
Domenica 31 Agosto 2025
Parapendio «atterra» sui cavi elettrici: a Gandino illeso il pilota
LA DISAVVENTURA. Alle 13,15 di domenica 31 agosto, vicino al cimitero di Barzizza. Sul posto i vigili del fuoco con l’autoscala.
Attimi di apprensione domenica 31 agosto nel primissimo pomeriggio per un pilota di parapendio rimasto impigliato nei cavi della linea elettrica di Barzizza, frazione di Gandino, dove sono intervenuti i vigili del fuoco da Gazzaniga con l’autoscala.
È successo intorno alle 13,15 nei pressi del cimitero. Il pilota si stava avvicinando al terreno prima dell’atterraggio quando all’improvviso ha perso il controllo ed è finito contro i cavi elettrici, dove è rimasto impigliato penzoloni a circa due metri dal suolo. Fortunatamente illeso, è stato messo in sicurezza senza che si rendesse necessario l’intervento dell’ambulanza. Non si può dire lo stesso, invece, per la rete elettrica: la disavventura ha causato alcuni disagi fino al tardo pomeriggio da Barzizza a salire, coinvolgendo anche il ristorante Monte Farno.
