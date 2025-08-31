Parapendio «atterra» sui cavi elettrici: a Gandino illeso il pilota

È successo intorno alle 13,15 nei pressi del cimitero. Il pilota si stava avvicinando al terreno prima dell’atterraggio quando all’improvviso ha perso il controllo ed è finito contro i cavi elettrici, dove è rimasto impigliato penzoloni a circa due metri dal suolo. Fortunatamente illeso, è stato messo in sicurezza senza che si rendesse necessario l’intervento dell’ambulanza. Non si può dire lo stesso, invece, per la rete elettrica: la disavventura ha causato alcuni disagi fino al tardo pomeriggio da Barzizza a salire, coinvolgendo anche il ristorante Monte Farno.