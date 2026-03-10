Burger button
Cronaca / Valle Seriana Martedì 10 Marzo 2026

Sandro Seghezzi gestì l’Alpe Corte: addio a 87 anni

IL LUTTO. Si è spento in ospedale. Conosciutissimo maestro di sci alpino, ha allenato anche la campionessa olimpica Paola Magoni.

Michela Gaiti
Michela Gaiti
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Alessandro Seghezzi
Alessandro Seghezzi

Il mondo dello sci bergamasco piange una figura di riferimento per tutto il settore. Se n’è andato, all’età di 87 anni Alessandro Seghezzi, conosciuto da tutti come «Sandro». Si è spento domenica 8 marzo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Nossese, ha dedicato tutta la sua vita allo sci alpino, come maestro e allenatore. Per molti anni ha gestito anche il rifugio Alpe Corte, a Valcanale di Ardesio.

«In questi ultimi mesi era sorto un problema di salute – riferisce uno dei figli, Osvaldo –, stava facendo accertamenti, ma non sembrava stesse così male. Poi in ospedale ha avuto un malore e purtroppo è mancato. Era convinto, uan volta risolto questo problema, che sarebbe tornato sulla neve: si vedeva già con gli sci ai piedi nei prossimi mesi, sullo Stelvio. L’anno scorso a maggio, è stata l’ultima volta che ha sciato con il nipote al Passo del Tonale».

Diventato maestro di sci attorno ai 20 anni, ha poi proseguito rappresentando una vera e propria istituzione per gli appassionati del settore. «Lo sci era una passione irrefrenabile – prosegue –, così come stare all’aria aperta e vivere in libertà. Era molto conosciuto nel mondo dello sci anche a livello nazionale: tra le tante persone che ha allenato c’è stata anche la campionessa olimpica Paola Magoni. Così come è stato alcuni anni al Livrio, sullo Stelvio, quando in zona bazzicava anche il leggendario sciatore Zeno Colò. In bergamasca è stato allenatore di molti sci club, tra questi: l’Orezzo, il Selvino ed il Cab (Centro Agonistico Bergamasco). Anche la gestione del rifugio Alpe Corte, dal 1972 al 2007, per ben 35 anni, è stata un importante capitolo della sua vita. È diventato poi un affare di famiglia: io gestisco il rifugio Gianpace a Valgoglio, mio zio Giancarlo, fratello di mio padre, è stato gestore del rifugio Coca di Valbondione, e tutti noi figli maschi siamo diventati maestri di sci».

I funerali a Ponte Nossa

Oltre a Osvaldo, lo piangono anche i figli Stefano, Mauro e Simona, il fratello ed i nipoti. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio (10 marzo ndr) alle 15, nella parrocchiale di Ponte Nossa. La salma è composta nell’abitazione in via Risorgimento, 15.

Ponte Nossa
Ardesio
Bergamo
Stelvio
Osvaldo Seghezzi
Zeno Colò
Paola Magoni
Ospedale Papa Giovanni XXIII
Sci Club Orezzo
Sci Club Selvino