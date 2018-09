L’incidente in via dei Benedettini a San Paolo d’Argon

Investito sulle strisce pedonali

San Paolo d’Argon, bimbo in ospedale Un bimbo di due anni è stato investito sulle strisce pedonali a San Paolo d’Argon: sfuggito al controllo della madre.

Un bimbo di due anni è stato investito sulle strisce pedonali in via dei Benedettini a San Paolo d’Argon nella mattinata di giovedì 27 settembre. Il bimbo, intorno alle 9, sarebbe stato investito sulle strisce pedonali da una Lancia Ypsilon. Secondo le prime testimonianze raccolte, pare che il bambino sia sfuggito al controllo del genitore da cui era accompagnato cogliendo così di sorpresa la vettura in arrivo. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’ordine. Il bimbo è stato portato all’ospedale Papa Giovanni XXIII ma le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.

