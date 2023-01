Alla stazione meteo in Montagnina i record regionali del freddo

A livello regionale sono ormai una sessantina le stazioni del Centro Meteo Lombardo che trasmettono i dati in rete, ma quella posizionata il 29 maggio del 2021 in località Montagnina, sopra Gandino, merita una menzione particolare. Si trova a soli 1.415 metri di quota ma ha subito permesso di mettere in evidenza l’unicità delle condizioni meteorologiche di questa zona del monte Farno (lo scorso 12 dicembre ha registrato la temperatura giornaliera più bassa in Lombardia con -25,3 gradi).