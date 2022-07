Tragico incidente a Clusone, anziano in bici muore investito da un’auto

Incidente mortale sabato pomeriggio a Clusone. Un pensionato di 84 anni verso le 15,30 è stato investito da un’auto – una Nissan Micra – mentre pedalava in via Sant’Alessandro. Cause e dinamica dello scontro sono in corso d’accertamento. Scattato l’allarme, sono intervenute l’automedica e l’ambulanza del 118: nonostante i soccorsi, purtroppo, l’uomo - G. Z., che abitava nella cittadina seriana - non ce l’ha fatta. In via Sant’Alessandro con i soccorritori sono arrivati i carabinieri della compagnia di Clusone per effettuare i rilievi di legge e ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche la polizia locale. Durante le operazioni la strada è stata chiusa.