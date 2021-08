Estate e vacanze, 7 regole per evitare i furti nelle abitazioni Da Regione Lombardia e Associazione condomini sette semplici regole da osservare per cercare di contrastare il fenomeno dei i furti in casa durante le vacanze.

Sette semplici regole da osservare per evitare o limitare i furti in casa. L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, evidenzia l’importanza di seguire scrupolosamente queste indicazioni. «Nei giorni scorsi - ha evidenziato l’assessore - in Lombardia, a Milano in particolare, le Forze dell’ordine hanno avuto un bel da fare per arrestare i ladri d’appartamento. Cito solo alcuni casi. Un ragazzo di 19 anni, con precedenti ed irregolare in Italia, è stato arrestato a Milano con l’accusa di tentato furto in abitazione ai danni di una donna anziana. Poi il ladro acrobata che si è arrampicato fino al terzo piano di un palazzo in zona Molise-Calvairate ed ancora, un quarantaquattrenne, residente nel campo nomadi di Baranzate arrestato e infine la coppia di ladri che segnava gli appartamenti da svaligiare con bigliettini bianchi arrestata dagli agenti della Comasina”.

LE SETTE REGOLE - Queste le sette regole che l’assessore Riccardo De Corato indica per cercare di contrastare i furti in casa, fenomeno che si verifica con maggiore frequenza nei mesi estivi:

1) evitare di pubblicare notizie di spostamenti sui social media;

2) non diffondere sui social media immagini di oggetti preziosi;

3) non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere;

4) non fare arrotolare lo zerbino davanti alla porta di casa dagli addetti alle pulizie;

5) chiudere sempre i cancelli di accesso alla strada;

6) lasciare accesa la luce, la radio o il televisore in caso di spostamenti brevi;

7) nel dubbio, chiamare, sempre, le Forze dell’ordine.

«Da tempo - conclude Riccardo De Corato - insieme all’Anaci di Milano (Associazione nazionale condomini italiani), abbiamo diramato 7 regole molto semplici e utilissime per difendersi dai topi di appartamento nei giorni in cui lasciamo incustodita la nostra casa. Regole sempre attuali. Invito tutti ad osservarle e ringrazio sempre le Forze dell’ordine per il costante lavoro a tutela dei cittadini».

