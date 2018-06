Alimentare l’innovazione in azienda

Melissa Schilling e Tareq Rajjal a Bergamo Ultimi posti per l’incontro organizzato da Skille di domani, venerdì 29 giugno, alle ore 17 alla Comunità del Paradiso, in via Carlo Cattaneo 7, a Bergamo.

Un’opportunità unica rivolta agli imprenditori del nostro territorio per ascoltare la voce di alcuni dei protagonisti che hanno rivoluzionato il nostro tempo. «Come alimentare l’innovazione in azienda», è questo il titolo dell’incontro promosso da Skille e L’Eco di Bergamo venerdì 29 giugno alle 17 alla comunità del Paradiso (zona piscine). Un incontro di particolare rilievo vista la presenza di due ospiti d’eccezione Melissa Schilling, la maggior esperta al mondo di innovazione delle imprese, e Tareq Rajjal, il direttore generale dei Centri di Smistamento Europa del Sud per Amazon Logistics.

Tareq Rajjal

L’incontro è gratuito ma riservato ad imprenditori e loro collaboratori e vi si può accedere solo iscrivendosi attraverso il nostro sito (clicca qui).

