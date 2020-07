Percassi, nel centro di Genova

decolla il nuovo store Lego Il Gruppo Lego in partnership con Percassi annuncia l’apertura del nuovo Lego Certified Store nel centro di Genova.

Ll’apertura del Lego Certified Store di Genova, nel pieno centro storico del capoluogo ligure, si terrà il 25 luglio in Via Fieschi, 6-8/R. Alle 16 bambini e adulti potranno assistere al taglio di un nastro speciale, tutto fatto di mattoncini . Lo store si pone come punto di riferimento di tutta la regione, si sviluppa su un unico piano e misurerà circa 110 mq. Il Lego Store genovese si inserisce nel piano di espansione di negozi gestiti da Percassi, che ha in programma di aprirne degli altri sul territorio nazionale nel corso dei prossimi anni.

Il Lego Store ospiterà un tributo alla città di Genova grazie all’associazione di Afol LiguriaBricks (Adult Fan Of Lego), che ha ideato e realizzato due fantastiche riproduzioni in mattoncini Lego. La famosa Lanterna di Genova, il faro più alto del Mediterraneo e il secondo in Europa, è stata ricostruita in scala 1:100 con oltre 3.400 mattoncini, raggiungendo un’altezza di ben 132 cm! Lo affiancherà la riproduzione della storica Porta Soprana o Porta di Sant’Andrea, uno degli ingressi principali medioevali del capoluogo ligure. La porta è costruita in scala 1:60 con oltre 8.800 mattoncini Lego rrivando a un’altezza di 84 cm, una larghezza di 66 cm e una profondità di 22 cm.

Nel Lego store ligure sarà disponibile tutta la gamma di prodotti Lego, e permetterà a grandi e piccini di vivere un’esperienza di gioco unica, ricca di grandi novità e sorprese esclusive. Gli elementi “digital”, come il «Lego Minifigures Scanner», stupiranno gli amanti dei mattoncini all’interno dello store. Chiunque potrà scoprire il proprio alter ego in versione minifigure: basterà scannerizzare la propria mano sull’apposita postazione e apparirà la sua versione Lego. I fantastici modelli in 3D sono la prova che, con la creatività, è possibile costruire qualsiasi cosa in mattoncini Lego. I piccolissimi e i bambini più grandi troveranno ad attenderli tutti i set che hanno sempre sognato da Lego Duplo ai classici Lego City o Lego Friends a tutta la gamma Lego.

Infine i «grandi» appassionati del mattoncino potranno trovare facilmente tutti i set dedicati al target adulto, come l’ultima linea Lego Art (disponibile dal 1° agosto), un nuovo concetto creativo ispirato alla Pop Art: da Marylin Monroe di Andy Warhol ai Beatles, da Iron Man ai cattivi iconici di una galassia lontana lontana. Saranno presenti anche i set per adulti build-to-display Lego Star Wars che strizzano un occhio al design o la spettacolare Lego Technic Lamborghini Sián FKP 37, che ricrea le caratteristiche futuristiche del «fulmine». Tutti i set Leg destinati a un pubblico adulto hanno un packaging molto elegante che li rende facilmente individuabili.

I LEGO Store offrono ad adulti e bambini una vera immersione all’interno dei valori del brand LEGO. Mancano pochi giorni all’arrivo nel centro di Genova del nuovissimo LEGO Store: siete pronti?

