«Ho un sogno, riproviamoci»

Su L’Eco intervista ad Antonio Percassi L’Eco di Bergamo intervista il presidente nerazzurro Antonio Percassi che dopo la serataccia di Reggio racconta il futuro che sogna per la sua Atalanta.

Il giorno dopo il pareggio dal sapore amaro della sconfitta Antonio Percassi ha dovuto spegnere il telefono. «Un po’ perché l’agenda era piena, ma soprattutto perché non smetteva più di trillare...». Una valanga di sms, e mail, e chiamate. «Sì, un consenso imprevedibile anche dai più ottimisti. Merito dei ragazzi e del mister...». Consenso sì, ma l’uscita dall’Europa league pesa e bisogna guardare avanti. «Atalanta, l’Europa fa crescere: tre mesi per un’altra impresa. Emozionante vedere che tutti tifano per noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA