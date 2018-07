Ancora controlli alla stazione di Bergamo

Intervento anti degrado: 12 multe Nel corso dei servizi sono state identificate 66 persone nonché effettuati posti di controllo. Multe e deferimenti alle autorità giudiziarie.

Nuovi controlli alla stazione di Bergamo nella giornata di giovedì 19 luglio. A intervenire sono stati gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia insieme al personale della Polizia Ferroviaria del Compartimento di Milano e del Posto Polfer di Bergamo.

Nel corso dei servizi sono state identificate 66 persone nonché effettuati posti di controllo. Sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria due individui, un cittadino straniero ed uno italiano, rispettivamente per violazione del foglio di via dal capoluogo e per violazione dell’obbligo di dimora in atto presso altro comune. Inoltre per un altro cittadino italiano è stata proposta l’irrogazione di un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio da Bergamo.

L’intervento all’interno della stazione ferroviaria, compreso in un piano organico di servizi teso a contrastare gli illeciti e le situazioni di degrado, ha permesso di rintracciare all’interno dello scalo ferroviario 12 persone che sono state multate non avendo titolo per permanere all’interno delle aeree dove è avvenuto il controllo.

